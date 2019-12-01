男酒後蚵子寮漁港散步落海　海巡丟救生圈+救生艇救上岸

▲南部分署第一一岸巡隊蚵子寮漁港安檢所人員機警救起落海男子。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

楊姓男子30日中午，因心情低落，酒後到高雄市蚵子寮漁港散步，不慎落海，海巡人員獲報前往救援，丟擲救生圈供其攀附，另派遣救生艇前往救援，順利將其救起，結束一場虛驚。

▲▼安檢所人員救起落海男子。

昨天中午12時許，南部分署第一一岸巡隊蚵子寮漁港安檢所接獲民眾通報，於蚵子寮港區內疑似民眾失足落水，安檢人員獲報立即趕往救援。

安檢人員趕到，在港區加油站旁碼頭前方水域發現一名男子於水面載浮載沉，立即丟擲救生圈供其攀附，另派遣救生艇前往救援，順利將其救起，經同仁初步檢查該男子意識清晰，暫無生命危險。

據瞭解，楊男因心情低落，且喝了一些酒後便獨自來到蚵子寮漁港，卻不慎失足落海。

高雄市政府消防局第四大隊第一中隊梓官分隊救護車抵達，檢視他意識清楚且身體無外傷，且表示並無大礙毋須就醫，但為求慎重，仍由高雄市政府警察局岡山分局赤崁派出所員警先行將他帶回製作筆錄，後續通知家屬將其帶回。

南部分署第一一岸巡隊呼籲，生命一定可以找到出路，籲請適時關懷身邊家人及朋友，給予必要幫助，避免意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署立即派員協助。

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