新北封城攔檢抓「噪音車」3天1595件　2千警不畏低溫護安寧

▲新北警封城針對噪音改裝車攔檢，成效斐然。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

改裝噪音機車讓新北市民抱怨連連，為讓民眾有個好眠夜，新北市政府警察局於6日至8日展開連續三天的「全市防制危險駕車暨噪音車強化稽查」專案，並首次同步運用42組移動測速照相設備，於全市噪音車出沒熱點，針對超速強化取締，並攔查改裝排氣管車輛，以封鎖式勤務部署優勢警力撒下天羅地網，展現執法決心。

此次強化稽查專案配合封城擴大臨檢實施，共規劃路檢點98處、區域巡邏492班次、警力數近2千人次，並結合臺北區監理所、新北市政府環保局及行政院環保署等單位，在攔檢地點搭配全國首創之「聲音照相採證車」等專業噪音源辨識器材輔助檢測，以土城區為執法首站出發，遇有噪音值偏高且有改裝車體之違規車輛就拍照攔查。

▼攔查使用的測速器、及酒精測定器。（圖／記者陳豐德翻攝）



警察局這次於12月6日至8日執行大執法專案，適逢週末低溫及下雨，員警們仍不畏寒風細雨執行巡邏、測速照相及路檢工作；3日強化執法成效成果豐碩，共取締汽機車改裝270件、無照駕駛378件、超速1566件、通報改裝排氣管致噪音車輛1595輛予環保局接續辦理、環保局亦現場製作紀錄表7件，此外在各路檢點陸續查獲酒駕公共危險、毒品通緝犯等案，同時發揮一種勤務多種功能。

新北警再次強調，警方維護民眾權益的心，不分時段，也無懼寒風細雨，未來除將持續配合監理、環保等單位辦理改裝車輛稽查工作，亦將提供給環保局作為噪音分貝計建置科技執法，還民眾舒適安寧的夜晚。

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