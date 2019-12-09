林口改裝噪音車「大執法」　3晚狂抓250件還居民安寧

▲林口警方深夜針對噪音改裝機車攔查。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

為維護民眾行車安全及市區夜間安寧，有效降低危險駕車可能造成較嚴重的交通事故，新北林口警方從6日開始連續實施交通大執法，針對深夜改裝排氣管製造噪音車輛、危險駕車等重大交通違規加強取締強度，3天內總共抓了145件交通違規外，更抓了3件酒駕及攔查102件機車改裝排氣管，還給市民安寧夜生活。

林口警分局表示，改裝車輛妨礙安寧會遭環保局處罰外，如有併排競駛、蛇行、甩尾及闖紅燈等危險駕駛行為，除依據道路交通管理處罰條例處6千元至2萬4千元罰鍰，也可能涉及刑法第185條「妨害公眾往來安全罪」，警方除會啟動快打機制以優勢警力攔截圍捕外，事後也會調閱沿線路口監視器並通知涉嫌人到案說明究責。

警方將持續自辦相關勤務，以「不定時、不定點」路檢方式，在林口區文化一至三路、台61線、台15線等處重點路口、路段攔檢取締，主動針對危險駕駛、未依規定改裝車輛行為及改裝車輛致產生噪音加強取締、通報，提醒用路人應遵守交通規則，以減少交通事故，保障民眾生命財產安全。

▼警方3晚共計攔查102件機車改裝排氣管。（圖／記者陳豐德翻攝）



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