皇后雅子今56歳生日！治療「適應障礙」16年　承諾伴天皇：為國民幸福努力

▲日本皇后雅子過56歲生日。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本皇后雅子9日迎來56歲生日，這也是作為皇后的第一個生日。雅子特地寫下感想，分享即位將近7個月以來的心情，「大家能平安無事的在一起，令我感到安心，也非常高興」。

綜合日媒報導，天皇、皇后即位至所有儀式結束，大約7個多月，雅子皇后表示一切平安結束讓她終於能安下心來，純粹的為此高興，同時，慶祝遊行時也獲得來自各地的歡迎，「真的收穫了很多祝福，打從心底對此感謝」、「在各地相遇的許多笑容，對我來說都是不可替代的回憶」。

另外，雅子皇后也相當關心日本的各種社會問題，包括颱風災害、塑膠垃圾破壞環境、小孩子的貧困、虐待趨勢等，對此感到心痛，承諾「我會努力恢復健康，作為皇后履行職責，陪伴天皇殿下一起為國民的幸福盡一份力」。

▲皇后雅子說會陪伴天皇德仁，為國民幸福努力。（圖／路透）

事實上，雅子皇后受「適應障礙症」困擾長達16年，，但為了陪伴天皇即位的所有儀式，努力訪問了8個府縣，是2018年的兩倍。醫療團隊指出，雅子皇后尤其是帶著強烈責任感來盡力達成職責，目前仍在康復的中途，持續治療是最重要的。

報導指出，雅子皇后9日生日的這一整天，皇居的赤坂御所將會舉行一連串的祝賀活動。

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