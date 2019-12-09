屏東婦如廁摔倒　身障兒拄步行輔助器求助...警火速馳援

▲屏東縣枋寮警分局東海派出所員警扶著如廁跌倒婦人起來 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「警察先生！快一點！我...我媽媽在家...」，一名男子拿著步行輔助器焦急地至屏東縣枋寮分局東海派出所求助，由於他不擅言詞，經員警細心耐心與渠溝通後才知道其母親獨自在家，床上起身如廁時不慎跌倒在地，該民因身障緣故無力攙扶，求助警方協助。

東海所長藍清輝得知後率警員夏群凱火速趕往該民家中，並在一樓房間內發現其80歲母親倒臥在地上、痛苦難耐，所長藍清輝立即將老婦攙扶至床上，經員警初步察看並無外傷，老婦亦表示無需救護送醫，對警方及時幫忙相當感激。

警方初步瞭解，該民與高齡八旬老母親同住，老母親因年邁行動較為緩慢，雖其女兒每日返家探望，但因工作關係無法整日照顧行動不便的弟弟及其老母親。警方了解後，請鄰居友人能幫忙就近照料，叮嚀如發現異狀，立即通報派出所處理，警方舉動，贏得附近鄰居稱讚不已。

枋寮分局分局長黃國源肯定藍所長等員警及時為民服務精神，並囑咐各分駐（派出）所利用勤區查察、家戶訪查等各項勤務機會，加強轄內獨居老人訪視與關懷，需要時並主動通報社會局或通報高風險家庭介入。

他說，隨著高齡化、少子化及鄉村人口外移影響，獨居老人的問題及需求不斷浮上檯面，呼籲同仁更應秉持「老吾老以及人之老」的精神，視獨居老人如自身親人般，發揮關懷服務熱忱，為社會注入一股暖流。

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