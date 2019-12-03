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見妹子公園發呆...大叔拐張腿「不穿雨衣」激戰洩洪！她崩潰：像鬼一樣對我笑

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樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲阿日見靜靜獨坐公園，竟將她拐到附近樓梯間性侵得逞。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台北報導

桃園一名男子阿日（化名）2007年在公園見到輕度智能不足的靜靜（化名）起邪念，將對方騙到附近樓梯間內，不顧靜靜高喊「很痛」，無套內射性侵得逞。一審認為阿日行徑惡劣，依乘機性交罪判他有期徒刑3年10月；高院日前改判3年4月，可上訴。

判決指出，阿日2007年5月間在公園喝啤酒時，見到罹患精神分裂症、輕度智能不足的靜靜坐在搖椅上發呆，上前攀談後得知，靜靜因找不到母親而哭泣，決定邀約她到超商買酒喝，隨後拐到附近樓梯間性侵。靜靜返家後報警處理。

阿日警詢時坦承，有用手摳靜靜的下體，靜靜則舔他下體，2人進而發生性行為。但到了偵訊時卻翻供，「我沒有和靜靜性交，也沒有叫靜靜幫我口交」，是因聽不懂警察問話，才會回答「是是是」。

靜靜證稱，在公園旁遇到一個老頭子，當時她坐在搖椅上，對方過來攀談又請她喝啤酒，接著帶她到樓梯間，還在地面鋪草蓆，「他要我把腳張開，後來把我全身都脫光，像鬼一樣對我笑」，又壓在她身上摸胸、摳下體，逼她舔生殖器，最後將她雙腿打開硬來，過程中她有喊「很痛」，但阿日仍繼續動作，並射在裡面。

桃園地方法院勘驗相關事證後，不採信阿日說詞，依乘機性交猥褻罪判他有期徒刑3年10月；案經上訴，高等法院指出，阿日始終否認性侵過程中有逼靜靜口交，靜靜在警詢及偵查時，也僅證稱有舔阿日下體，認為原審認定阿日口交犯行太武斷，撤銷原判決，改判阿日有期徒刑3年4月。全案仍可上訴。

越想越不對勁！

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