「白線變紅線」違停吃5罰單　女車主委屈哭喊：應該先通知我啊！

▲路邊停車應注意路面標示會隨時異動，避免違停遭罰。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者陳羿妏／屏東報導

吳姓女車主於潮州火車站路邊停車，接連吃上5張罰單，不滿道路白線變紅線導致受罰，且認為警察沒有事先通知移車，造成損失，提出行政訴訟請求撤銷罰單。經屏東地院審理，法官認為車主路邊停車時，應注意路面標誌可能會異動，且國家並無通知違停車主的義務，駁回吳女請求。全案可上訴。

判決書指出，吳女是2019年2月10日將車輛停放在潮州火車站路邊，當時地面確實為白線，孰料，停至2月25日後才得知該處路面已變成紅線，接連被罰5張900元的違停罰單，她提到當初停車沒看到有公告提醒會更改路面標線，且警察開單前沒事先通知移車，令她難以接受，請求法院撤銷原處分。

警方提到，同年2月15日至3月3日是屏東縣政府舉辦台灣燈會的活動時間，吳女停放區域屬活動接駁地點，路邊皆掛設禁止停車公告，路面也畫上禁止臨時停車標線，當時吳女車輛確實停在紅線上，因此開單無誤。

法官表示，吳女愛車停放路邊約半個月的時間，「要長時間停車的話，應該找合法停車場，若不想花錢停車，民眾就該承擔道路狀況隨時會變更」，吳女應隨時注意告示牌指示，而非怪罪警察沒提醒。屏東地院審理後駁回吳女請求。全案可上訴。



►「時間對我們來說完全沒用！」



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