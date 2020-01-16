柯擠國會第三大黨、親民黨不分區掛零　董念台：郭台銘是最大輸家

▲郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020大選結束，民進黨大贏、國民黨慘輸，台灣民眾黨殺進國會獲得5席次，各陣營針對選後果提出各項檢討及未來方向。然而，討債名人董念台16日則在臉書表示，鴻海集團創辦人郭台銘是最大的輸家。

董念台認為，郭台銘就是要選不選的故作神祕感，搞到最後一天，卻冒出了不選的訊息，真可說是玩弄了許多想挺他的人們！當郭退出了總統大選，也就是一般平民百姓，影響力自然也就沒多大了！偏偏郭自以為其在台灣政界，還可以「喊水也會凍」，竟然玩起了政治插花的戲碼，孰不知分散投資不分區立委，全軍覆沒的自找難堪，真可說是丟臉透了！

董念台分析，商場講求的是盈利，可進也可退的投資。政治就是要勇於付出，很可能所有的努力「打水漂」，但也有機會滿載而歸，一切都是看選民的認同感，或是能感動多少的人民！

董念台說，可惜，郭把商場上的精明，用在選舉之上，一點也看不到大家期待的「霸氣」。再者，郭自己都退到幕後做導演，又只信政界諸葛亮，卻漠視地方臭皮匠的能耐，這樣超現實的玩政治，自然很難將「氣勢」連結起來！

董念台也說，當蔡英文拿到了800多萬選票，韓也守住了藍的基本盤，連柯文哲也擠上了第三大黨，而雄心壯志的郭台銘，搭上親民黨後，連一席立委也混不到，似乎是告訴了大家，郭就是此次選舉最大的輸家了！