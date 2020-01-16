藍綠比「愛台灣」可告一段落　沈富雄：我將全力幫助國民黨起死回生

▲吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020大選落幕，民進黨大獲全勝，國民黨慘敗內部正進行檢討改革。對此，前民進黨立委沈富雄16日在臉書表示，「愛台灣不是民進黨的專利，不應用來做為操作選舉的工具」，要全力幫助國民黨起死回生。

沈富雄指出選後三大重點：一、小英如何治國，二、老K（國民黨）如何求生，三、習大大如何學習愛台灣，以便和老美一爭長短。他提到，美、中較勁，長遠來看，勝負不應只在經貿談判桌上，如何贏得台灣的民心才是重點，西太平洋第一島鏈與祖國固有疆域兩個半圓的交會點就在台灣，國內藍綠比賽「愛台灣」應可告一段落，綠營大獲全勝而藍營無力招架，再比下去就乏味了，兩陣營應合力想辦法讓美、中比賽愛台灣。

沈富雄說，「小英治國」幫不上忙，綠營也不要他幫忙，自從2004年在一場記者會上宣稱「愛台灣不是民進黨的專利，不應用來做為操作選舉的工具」，「綠營就一直視我如寇讎」；而「教習大大如何愛台灣」更是一件艱鉅無比的大工程，也不敢奢望插得上手；因此，為今之計，此後六個月，「我將全力幫國民黨起死回生，一個爭氣的國民黨是執政黨也是台灣的福氣。」

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