　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不銹鋼盒可換5個便當盒　蔡育輝：感謝對手造假抹黑讓小物大受歡迎！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨立委參選人蔡育輝指出，他除要提告對手賴惠員3罪外，並舉辦「以一換五」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨立委參選人蔡育輝指出，他除要提告對手賴惠員3罪外，並舉辦「以一換五」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨立委參選人蔡育輝9日指出，對手賴惠員從2018年的市議員提名初選到今年立委提名初選，所送物品種類之多，還被同黨對手指控涉及賄選，也是民進黨共同認證，她選情告急卻四處放話說蔡育輝賄選被抓到了，再一次讓人見證卑劣選舉手法，蔡育輝將提告3罪，即日起更提供「以一換五」活動，用過的也可以。

▲國民黨立委參選人蔡育輝指出，他除要提告對手賴惠員3罪外，並舉辦「以一換五」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝播放今年5月立委葉宜津等人在民進黨公布立委初選提名名單後，提告賴惠員賄選記者會的影片新聞，葉宜津曾對賴惠員假借10元義賣大送東西，實際並無收費的情形表示，「這不是賄選，那什麼才是賄選？」

12月6日蔡育輝的助選人員東山高原里長羅献龍，幫忙載運7日要在東山舉辦的2場問政說明會文宣品「萬用塑膠盒」時，遭賴惠員帶著6、7人攔阻，不讓羅里長下車，後來賴惠員更發布新聞及在臉書等處指稱蔡育輝賄選的相關證物被警方扣押移交地檢署調查。蔡育輝表示賴惠員所指的跟事實有很大的出入。蔡育輝強調，除原定控告賴惠員涉嫌強制罪、違反選罷法之外，將再加告賴惠員涉「散布謠言罪」！一共3項罪名。

▲國民黨立委參選人蔡育輝指出，他除要提告對手賴惠員3罪外，並舉辦「以一換五」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而這次的「萬用塑膠盒」經過這場風波反而更受歡迎，這兩天的問政說明會及週六在夜市打卡贈送，變得更為搶手。

▲國民黨立委參選人蔡育輝指出，他除要提告對手賴惠員3罪外，並舉辦「以一換五」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝說，家族經營的塑膠工廠所生產的容器，是經過相關單位嚴格的檢驗，品質優異，獲各大知名飲品及國際連鎖店所採用，自從賴惠員的烏龍抓賄選事件傳出後，連日有不少電話洽詢想要購買。既然他家生產的「萬用塑膠盒」被認為價值高過賴惠員所送的不繡鋼便當盒，那麼從即日起，歡迎鄉親拿著賴惠員的不銹鋼便當盒來蔡育輝服務處兌換，1個賴惠員不銹鋼便當盒，可換5個「萬用塑膠盒」，兌換時間到12月底截止，請鄉親把握良機。

賴惠員競選總部對此指出，「事實」擺在眼前，檢舉蔡育輝賄選案所有證物都已經呈送檢調單位調查處理，待司法機關依法偵辦，競選團隊不再對此案做回應。

►「即日起，我退出老化黨。」

ET快訊
2歲重「43公斤」！大胃王女童嚇壞日本人　9年後現況曝光
全家住旅館！兒子半夜12點爆哭「眼神飄忽不定」爸媽追問原因差
影／抽到2號太嗨！韓國瑜改編「採紅菱」高歌：我們倆牽著手選總
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文辦痛斥韓國瑜公然說謊：擔心護唇膏造假事件重演？

不知韓國瑜人生起伏大　李佳芬自嘲變「最愛干政夫人」：史上最骯髒選舉

前外長歐鴻鍊曝「蘇啓誠是堂姐的女婿」：最該譴責的是謝長廷

想消滅親民黨？　柯文哲：別把自然發生的事情算我頭上

柯文哲避談姚文智：民進黨抹紅又要合作　自己都解釋不了

「探視陳玉珍乃人之常情」　國民黨：請台大醫院工會一視同仁

不銹鋼盒可換5個便當盒　蔡育輝：感謝對手造假抹黑讓小物大受歡迎！

陳玉珍哭著還原「夾手」現場！　澄清非因手就醫：我呼吸困難會死

快訊／手夾傷送醫被諷「演很大」　陳玉珍落淚還原現場：呼吸困難…這樣會死

總統辯論喬不定　韓國瑜競辦4點聲明：不接受蔡英文片面指定綠媒主辦

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

蔡英文辦痛斥韓國瑜公然說謊：擔心護唇膏造假事件重演？

不知韓國瑜人生起伏大　李佳芬自嘲變「最愛干政夫人」：史上最骯髒選舉

前外長歐鴻鍊曝「蘇啓誠是堂姐的女婿」：最該譴責的是謝長廷

想消滅親民黨？　柯文哲：別把自然發生的事情算我頭上

柯文哲避談姚文智：民進黨抹紅又要合作　自己都解釋不了

「探視陳玉珍乃人之常情」　國民黨：請台大醫院工會一視同仁

不銹鋼盒可換5個便當盒　蔡育輝：感謝對手造假抹黑讓小物大受歡迎！

陳玉珍哭著還原「夾手」現場！　澄清非因手就醫：我呼吸困難會死

快訊／手夾傷送醫被諷「演很大」　陳玉珍落淚還原現場：呼吸困難…這樣會死

總統辯論喬不定　韓國瑜競辦4點聲明：不接受蔡英文片面指定綠媒主辦

砂石風暴　李佳芬與李日貴聯合提告三立新聞5人

停車場施工懶得繞路　與友打賭跳60公分寬欄杆…重摔3公尺地面

非洲豬瘟「地雷郵包」秋節暴增8倍　陳吉仲曝危機：今年春節風險很高

醉漢下錯交流道逆闖百米衝紅燈　「保齡球」連撞釀2傷...女騎士多處骨折

印度工廠大火43死！每5分鐘拉出1具屍體　工人困鐵窗尖叫求救

高中鋁聯／爆冷！美和1比0擊敗高苑　施宗佑演出完封勝

正妹女記者直播遭男跑者襲臀　她po文痛斥：你物化羞辱我！

質感「大地色」耐看又舒服　披上大衣就有一種瀟灑美

飯店大亨聯手「金庸」坑殺股民！狂放利多...許文通吸血5千萬被起訴

「紅色人海」淹沒倫敦街頭　4000名聖誕老公公齊聚路跑

政治熱門新聞

陳竹音姊死亡案　監院糾正基市衛生局

快訊／ 韓國瑜人馬抽籤秒喊「兩支穿雲箭」 被陳朝建制止

夾到手躺急診！藍營擠台大病房　陳玉珍回應了

蔡正元：「警察值勤應表明身分」是陳其邁提案

快訊／2020總統候選人號次出爐：1號宋楚瑜、2號韓國瑜、3號蔡英文

陳玉珍再發文：這兩天都昏昏迷迷…

快訊／陳玉珍落淚還原現場：呼吸困難…這樣會死

韓贏蔡90萬票？黃暐瀚：落差在北市

韓、張、朱「鐵三角」成軍！藍軍新戰袍首亮相

陳玉珍「萬安緊抱」　失控行為一次看　

高雄人為何討厭民進黨　宋楚瑜分析原因

快訊／蔡英文、賴清德「3號」：三張選票顧台灣

陳宜民對女警動粗道歉了！

陳玉珍夾手　馬英九：外交部失誤

更多熱門

相關新聞

韓：不接受蔡英文指定綠媒辦辯論

韓：不接受蔡英文指定綠媒辦辯論

距離2020總統大選倒數33天，總統蔡英文已簽署《三立》舉辦的辯論，國民黨總統候選人韓國瑜則參加公視，僅只有親民黨總統候選人宋楚瑜方面表示都能接受，使總統電視政見辯論會至今仍喬不定。對此，韓國瑜委託台北市議員羅智強發表4點聲明。

雲林舉辦街舞大賽　張嘉郡與青年朋友對話

雲林舉辦街舞大賽　張嘉郡與青年朋友對話

快訊／韓國瑜牽張善政高歌：我們倆牽著手啊選總統！

快訊／韓國瑜牽張善政高歌：我們倆牽著手啊選總統！

快訊／蔡英文、賴清德「3號」：三張選票顧台灣

快訊／蔡英文、賴清德「3號」：三張選票顧台灣

快訊／宋楚瑜、余湘抽到1號

快訊／宋楚瑜、余湘抽到1號

關鍵字：

不銹鋼盒便當盒蔡育輝2020大選2020台南市立委

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

《蒙面》台灣女歌手爆：憲哥說過要娶我！　吳宗憲傻眼

豆漿店打烊部長來了！國軍大咖買走水煎包

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面