不銹鋼盒可換5個便當盒　蔡育輝：感謝對手造假抹黑讓小物大受歡迎！

▲國民黨立委參選人蔡育輝指出，他除要提告對手賴惠員3罪外，並舉辦「以一換五」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨立委參選人蔡育輝9日指出，對手賴惠員從2018年的市議員提名初選到今年立委提名初選，所送物品種類之多，還被同黨對手指控涉及賄選，也是民進黨共同認證，她選情告急卻四處放話說蔡育輝賄選被抓到了，再一次讓人見證卑劣選舉手法，蔡育輝將提告3罪，即日起更提供「以一換五」活動，用過的也可以。

蔡育輝播放今年5月立委葉宜津等人在民進黨公布立委初選提名名單後，提告賴惠員賄選記者會的影片新聞，葉宜津曾對賴惠員假借10元義賣大送東西，實際並無收費的情形表示，「這不是賄選，那什麼才是賄選？」

12月6日蔡育輝的助選人員東山高原里長羅献龍，幫忙載運7日要在東山舉辦的2場問政說明會文宣品「萬用塑膠盒」時，遭賴惠員帶著6、7人攔阻，不讓羅里長下車，後來賴惠員更發布新聞及在臉書等處指稱蔡育輝賄選的相關證物被警方扣押移交地檢署調查。蔡育輝表示賴惠員所指的跟事實有很大的出入。蔡育輝強調，除原定控告賴惠員涉嫌強制罪、違反選罷法之外，將再加告賴惠員涉「散布謠言罪」！一共3項罪名。

而這次的「萬用塑膠盒」經過這場風波反而更受歡迎，這兩天的問政說明會及週六在夜市打卡贈送，變得更為搶手。

蔡育輝說，家族經營的塑膠工廠所生產的容器，是經過相關單位嚴格的檢驗，品質優異，獲各大知名飲品及國際連鎖店所採用，自從賴惠員的烏龍抓賄選事件傳出後，連日有不少電話洽詢想要購買。既然他家生產的「萬用塑膠盒」被認為價值高過賴惠員所送的不繡鋼便當盒，那麼從即日起，歡迎鄉親拿著賴惠員的不銹鋼便當盒來蔡育輝服務處兌換，1個賴惠員不銹鋼便當盒，可換5個「萬用塑膠盒」，兌換時間到12月底截止，請鄉親把握良機。

賴惠員競選總部對此指出，「事實」擺在眼前，檢舉蔡育輝賄選案所有證物都已經呈送檢調單位調查處理，待司法機關依法偵辦，競選團隊不再對此案做回應。

►「即日起，我退出老化黨。」