Mac Pro、Pro Display XDR 確定10日在美開放訂購！實際出貨日未確定　台灣仍沒消息　　

▲蘋果Mac Pro和Pro Display XDR將於12月10日開放訂購。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

蘋果先前公布新款Mac Pro和Pro Display XDR會在今年秋季上市，美國的果迷在漫長的等待中，終於等到訂購的最新消息了！根據外媒引述果迷Marques Brownlee的發文，蘋果傳送的一封電子郵件中表示，該兩款產品可於12月10日開始訂購，但實際出貨日期尚未確定。不過，台灣官網目前仍然沒有消息，果粉還要再等等。

新款Mac Pro‌的設計著重於可升級性和擴展性，它具有傳統的PC形狀和蘋果風格的不銹鋼框架，並帶有格子圖案，可最大程度地增加氣流。

蘋果表示，Mac Pro功率達300W，內建三個風扇，確保其有效散熱，並具有「最先進的散熱架構」，可讓處理器「始終不受限制地運轉」。

新版Mac Pro效能強大，內部規格採用Intel全新XEON 28核心處理器，以2933MHz運行 ，和AMD Radeon Pro Vega II GPU，擁有12個DIMM插槽（支援6通道），可以達成最高1.5TB 的DDR4 ECC記憶體。除此之外，Mac Pro帶有8個PCI Express插槽，讓使用者可以選用不同的擴充套件。

Mac Pro基礎為8核心Xeon處理器、32GB記憶體256GB SSD及AMD Radeon Pro 580X GPU，主機售價5,999美元起。

另外，Pro Display XDR顯示器，也是史上第一部 32 吋 Retina 6K 顯示器。其亮度最高可達 1600 尼特，對比度可達驚人的 1,000,000:1，更具備超寬廣觀看角度。全新登場的Apple Pro Display XDR，同時象徵著蘋果將重新回歸獨立顯示器市場。Pro Display XDR的售價為5,000美元，支架價格為999美元。

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