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北韓火箭發射地「進行非常重要測試」　川普警告：金正恩有太多可以失去

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▲▼川普,文在寅,金正恩,川金會,川文會,文金會。（圖／朝中社）

▲川金會在板門店會面創下美朝領導人的第一次，如今關係又幾乎降至冰點。（圖／朝中社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓官媒週日（8日）報導，北韓已經執行了一項「非常重要的測試」，地點就在首都平壤西北方的「西海衛星發射基地」；該處設施正是美國白宮先前曾說平壤當局承諾關閉的火箭發射測試地點。對此，川普則發推回應，若聰明的金正恩是帶著敵意在做事，那他很可能聰明反被聰明誤。

北韓日前才警告川普，2020年的國家政策方向可能會「採取一個新路徑」，而川金會對談最重要的無核化協議「已經下桌了」，因為北韓認為沒有必要再和美國進行冗長的對談。

▼無核化議題觸礁後，北韓頻頻試射導彈、火箭砲，此次更稱執行了一項「重大測試」，令外界揣測。（圖／路透）

▲▼北韓昨發射超大型火箭砲。（圖／路透）

▲▼北韓曾承諾美國關閉西海衛星發射基地。（圖／翻攝自Google map）

▲北韓曾承諾美國關閉西海衛星發射基地。（圖／翻攝自Google map）

隨之而來的便是這場「非常重要的測試」。《路透社》引述北韓官媒《朝中社》（KCNA）報導，官方聲稱此次測試「是偉大的成功」，但並沒有指明測試內容為何。

報導8日上線後，川普也在推特發文表示，「金正恩太聰明了，而且可以失去的太多了，其實是全部，如果他要表現得那麼敵意的話。」川普接著指出，川金二會在新加坡舉行時，金正恩已經和他一起簽署一項強而有力的無核化協議，「他不會想要破壞和美國總統的特殊關係。」

川普也說金正恩不會干預2020年11月的美國總統大選，「北韓在金正恩的領導下，有很大的經濟潛力，但它必須無核化。北約組織（NATO）、中國、俄羅斯、日本，還有整個世界都聚焦在這件事上！」
 

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