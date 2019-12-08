宋楚瑜轟韓國瑜「嚴重汙衊蔣經國」　再罵蔡英文「管理部屬要加油」

▲總統參選人、親民黨主席宋楚瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

總統參選人、親民黨主席宋楚瑜宋楚瑜8日高雄到美濃參加競選總部成立大會，首度來高雄替親民黨立委參選人黃綉晶爭取支持。包含高雄前縣長楊秋興及親民黨發言人于美人、列名親民黨不分區名單的劉宥彤及蔡沁瑜都出席，宋楚瑜在受訪時提到韓國瑜還沒做滿一年，官員鳥獸散，顯然沒有責任感；他也抱怨，自己談了很多教育政策，但卻都沒上大版面。

有媒體問到有關高市府官員因選舉被批「全員逃走中」，問宋楚瑜有什麼看法，發言人于美人原本先跳出來表示不回答，但宋楚瑜則說「我可以答，難得有機會他們終於要問我問題，要上電視啊，至於回去以後播不播出來，不是他們的責任，因為我們沒有錢，要花錢才能上電視，但是回去說，如果今天你們採訪，我這個東西都沒有上去的話，我就曉得，將來本人執政之後，我要求公平的選舉。」

▲親民黨宋楚瑜為黃綉晶站台 。（圖／記者洪正達攝）

宋楚瑜接著狂轟韓國瑜，「坦白講還沒有做到一年，這個團隊就是鳥獸散，可以這樣子嗎？很顯然沒有責任感，一個團隊，如此這般對高雄地區，我不是只有對韓市長有意見。蔡總統也是一樣，除了在選舉的時候跑去另外一個候選人拉票之外，你有來這邊來處理解決問題嗎？比比政績比比關心程度。」

另外，有韓國瑜支持者在臉書上希望「宋楚瑜幫幫韓國瑜選情」，宋楚瑜說，韓國瑜至今都沒有搞清楚前總統蔣經國的經濟理念，嚴重汙衊蔣經國，歷史都搞不清楚代表國民黨，「你覺得我們不憤怒嗎？我不是在生氣，我覺得很悲哀，國民黨淪落成這樣？」

▲宋楚瑜抱怨自己新聞版面小。（圖／記者洪正達攝）

宋楚瑜更拿出報紙抱怨，表示自己在「青聽我們說-2020總統大選青年論壇」中談了許多教育政策，「韓先生拿了旗子有什麼政見嗎？我昨天講那麼多，講了四大政見，本人的新聞在報屁股，如果應該幫助瑜，這裡還有一個瑜(蔡沁瑜)，我不要幫那個瑜幫這個瑜。」

但經于美人提醒後，他也沒忘批民進黨，宋楚瑜說「為什麼在高雄會這麼樣子，人家討厭民進黨，不要忘了民進黨蔡總統，管理部屬實在是要好好加油，不然的話，高雄的鄉親怎麼會上次選舉討厭民進黨才是最大黨，看起來他們還沒有得到教訓，所以我們要這次選舉。給他們一個真正的教訓。」