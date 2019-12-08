▲台電與一粒麥子基金會攜手「火金姑計畫」，13年來持續陪伴弱勢家庭孩童。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

一粒麥子基金會與台灣電力公司長期推動弱勢家庭課後陪伴，這項課後陪伴的「火金姑」計畫已邁入第13年，除提供學業輔導、品格養成、生活教導，每年舉辦「小天使群英會」，讓平時分散各鄉鎮的孩童以才藝會友，在切磋中求進步。

隨著計畫即將邁入第14年，小天使群英會活動名稱取其諧音為「一三一四愛不滅‧跨世代讓愛流動」，期盼台電的支援能夠永續，讓愛與光亮不熄滅外，也讓課輔班學生在聖誕節前夕，到迦南護理之家，透過才藝表演，帶給長輩們歡樂，能藉著活動傳遞愛，更讓愛在跨世代間流動。

一粒麥子基金會執行長林木泉表示：2005年五月開始，基金會在眾多善心機構的協助下，陸續在台東、花蓮、桃園開辦「弱勢家庭兒童課業輔導班」，目前設有九班。台電2007年開始的火金姑計畫，認養了其中六個課輔班，還贊助所有課輔班徵文比賽及大型活動等。台灣電力公司公眾服務處副處長謝宜哲則為每位小朋友準備了超市禮券，讓小朋友學習什麼是「需要的東西」，並選擇自己喜歡的聖誕禮物。

▼「一三一四愛不滅‧跨世代讓愛流動」才藝表演。（圖／記者楊鈞翻攝）

火金姑計畫迄今13年，許多課輔班學生升上國中、高中、大學，甚至已在工作，這些「學長姐」也會回到課輔班協助指導「學弟妹」課業。目前就讀台東大學華語文學系3年級的余鍾于婷，當年即將赴外縣市就讀大學之際，因為課輔班學生2句「你畢業以後，誰來教我們？」讓于婷幾經思考後，決定休學重考，留在台東完成大學學業，同時擔任課輔班老師，以自己的經歷影響更多學生。

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