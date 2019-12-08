　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台電與一粒麥子基金會攜手「火金姑計畫」　13年來持續陪伴弱勢家庭孩童

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台電與一粒麥子基金會攜手「火金姑計畫」，13年來持續陪伴弱勢家庭孩童。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

一粒麥子基金會與台灣電力公司長期推動弱勢家庭課後陪伴，這項課後陪伴的「火金姑」計畫已邁入第13年，除提供學業輔導、品格養成、生活教導，每年舉辦「小天使群英會」，讓平時分散各鄉鎮的孩童以才藝會友，在切磋中求進步。

隨著計畫即將邁入第14年，小天使群英會活動名稱取其諧音為「一三一四愛不滅‧跨世代讓愛流動」，期盼台電的支援能夠永續，讓愛與光亮不熄滅外，也讓課輔班學生在聖誕節前夕，到迦南護理之家，透過才藝表演，帶給長輩們歡樂，能藉著活動傳遞愛，更讓愛在跨世代間流動。

一粒麥子基金會執行長林木泉表示：2005年五月開始，基金會在眾多善心機構的協助下，陸續在台東、花蓮、桃園開辦「弱勢家庭兒童課業輔導班」，目前設有九班。台電2007年開始的火金姑計畫，認養了其中六個課輔班，還贊助所有課輔班徵文比賽及大型活動等。台灣電力公司公眾服務處副處長謝宜哲則為每位小朋友準備了超市禮券，讓小朋友學習什麼是「需要的東西」，並選擇自己喜歡的聖誕禮物。

▼「一三一四愛不滅‧跨世代讓愛流動」才藝表演。（圖／記者楊鈞翻攝）

▼「一三一四愛不滅‧跨世代讓愛流動」才藝表演。（圖／記者楊鈞翻攝）

火金姑計畫迄今13年，許多課輔班學生升上國中、高中、大學，甚至已在工作，這些「學長姐」也會回到課輔班協助指導「學弟妹」課業。目前就讀台東大學華語文學系3年級的余鍾于婷，當年即將赴外縣市就讀大學之際，因為課輔班學生2句「你畢業以後，誰來教我們？」讓于婷幾經思考後，決定休學重考，留在台東完成大學學業，同時擔任課輔班老師，以自己的經歷影響更多學生。

凍齡的秘密看這裡　

ET快訊
阿乃道歉了！26字回應　看到米砂幸福「突然想放下」
飆進萬里隧道出口前停等！「區間測速」影片曝網罵翻..警公布罰
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

響應國際移民日　花蓮「享異市集」展現新住民多元文化

2019菲律賓聖誕節活動在桃園　游建華感謝班納友致力台菲交流

台東縣終身學習成果嘉年華登場　饒慶鈴：激盪更優質的學習課程

台東慢食節「團圓餐桌」登場　讓慢食不只是市集而是生活形態

「冬戀民歌暖心回味」千禧公園登場　施孝榮：為屏東市民唱到80歲

台電與一粒麥子基金會攜手「火金姑計畫」　13年來持續陪伴弱勢家庭孩童

基隆港最閃耀「聖誕燈光派對趴」　副市長林永發與教會點亮17米高聖誕樹

南警移民節人身安全宣導 黃偉哲：友善關懷不分國界

歲末時刻關懷長者　南警推動「防走失友善網」

南警反毒宣導主動出擊　反毒互動演出真的不一樣！

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

謝和弦老婆PO超音波照驚爆懷孕　阿扣交保後...FB貼出「女生影片」

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

陳意涵「清理螃蟹」嚇到大叫　一句「拿去放生好了」老公傻眼ＸＤ

吳亦凡「真實體重」曝光！　一看數字傻了...轉眼和潘瑋柏繼續吃ＸＤ

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

響應國際移民日　花蓮「享異市集」展現新住民多元文化

2019菲律賓聖誕節活動在桃園　游建華感謝班納友致力台菲交流

台東縣終身學習成果嘉年華登場　饒慶鈴：激盪更優質的學習課程

台東慢食節「團圓餐桌」登場　讓慢食不只是市集而是生活形態

「冬戀民歌暖心回味」千禧公園登場　施孝榮：為屏東市民唱到80歲

台電與一粒麥子基金會攜手「火金姑計畫」　13年來持續陪伴弱勢家庭孩童

基隆港最閃耀「聖誕燈光派對趴」　副市長林永發與教會點亮17米高聖誕樹

南警移民節人身安全宣導 黃偉哲：友善關懷不分國界

歲末時刻關懷長者　南警推動「防走失友善網」

南警反毒宣導主動出擊　反毒互動演出真的不一樣！

剛餵完狗打開「草仔粿」　汪又來逼視！爸無奈求饒：這我的...

爸媽爬山合照！猴子亂入「檢查屁屁」　網笑：屁股痛？

大專棒聯／再見妨礙守備　台體9局逼和輔大兩隊同戰績

醒來胖成米其林！醫揪水腫問題出在「膀胱、腎」3問題：不喝水更糟

比特犬「霸占阿公」還斜眼偷看　媽傻眼：誰說不養狗？

冬盟／不光球來就打　朱祥麟動腦設定策略

響應國際移民日　花蓮「享異市集」展現新住民多元文化

2019菲律賓聖誕節活動在桃園　游建華感謝班納友致力台菲交流

爭取12週「有薪育嬰假」　美國國會用太空部隊當交換條件

人夫愛吃紫白長條！朋友竟一旁嫌「很噁心」…網看完嗨喊：超九層塔超讚

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

地方熱門新聞

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

殺石虎獵人集集出沒！鎮長說話了

老嫗滿口日語　枋警肢體語言協助返家

桃園養殖漁民　邀立委參選人簽承諾

蔡英文、陳亭妃總部成立氣勢如虹

接韓競選總部主委？王惠美不鬆口

蔡英文、林宜瑾永康競總暨溪南競總成立

花蓮太平洋馬拉松　千杯薑茶送暖

桃捷樂齡一起GO！　第二波登場

無人機夜光競賽　64高手聚桃園

蔡英文力薦王定宇

熊抱小智太OVER！河馬樂樂惹怒網友

追雪車潮塞爆　合歡警起大早疏通

不畏低溫　盧秀燕為護牙馬拉松鳴槍

更多熱門

相關新聞

樂活名攤做公益　阿俊放山雞捐米助弱勢

樂活名攤做公益　阿俊放山雞捐米助弱勢

最近獲得經濟部樂活名攤四星認證的重慶市場池上「阿俊放山雞」業者陳邦俊及徐茂梅夫妻二人捐七十包自家生產的糙米給花蓮市公所，希望透過市公所社福資源整合平台轉贈給有需要的家庭。

癌母、精障弟經濟壓力大　聽障者靠賣彩券「撐起一個家」

癌母、精障弟經濟壓力大　聽障者靠賣彩券「撐起一個家」

他們的笑容　溫暖了這位年輕電腦工程師

他們的笑容　溫暖了這位年輕電腦工程師

「用愛轉變世界」生命教育講座

「用愛轉變世界」生命教育講座

英華達捐贈血壓計999台　嘉惠台東弱勢

英華達捐贈血壓計999台　嘉惠台東弱勢

關鍵字：

火金姑計畫弱勢孩童

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

夾到手躺急診！藍營擠台大病房　陳玉珍回應了

那對夫妻「第2胎流掉了」！Kim心痛：也許他還沒準備好

12星座2020財運！唐綺陽：水瓶倒數第2倒楣犯小人

上大號誤入女廁！　他「機智一招」無破綻脫身

酒駕房仲恍神衝臨檢站...警開9槍+上銬毆打

飢餓哥聽不懂英文　竟將英語妹「斬首開腦配飯吃」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

米砂公開認愛「交往2個月素人男友」

叮嚀妻不能吃牛肉仍發生慘案　帝爺公：等她出院你就知

Hold住姐崩潰曝近況照！

謝和弦私人臉書顯示「單身」！預告今晚台中正常演出

膠帶黏香蕉365萬　他當場吃光

強烈大陸冷氣團發威！11縣市晚起再探10°C

更多

最夯影音

更多
高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」
周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面