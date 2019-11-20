「用愛轉變世界」生命教育講座　世展會籲守護弱勢貧窮兒童基本權利

▲文元國小校長李貞儀籲請守護全球弱勢、貧窮兒童基本權利。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



「用愛轉變世界」生命教育講座及「守護兒童權利步道」體驗活動，11月20日來到台南市北區文元國小，針對二年級約319名學童倡導兒童權利公約。

學童們非常驚訝世界上有許多同年紀的孩子無法擁有足夠的食物、乾淨的飲水，或沒有安全、健康的成長環境，以及無法上學、玩遊戲、發展興趣、表達意見，相較之下，自己的生活則是幸福許多，紛紛表示想要捐出食物、玩具、零用錢。

聯合國於1989年11月20日通過「兒童權利公約」，確立兒童是獨立完整的個體，和所有人一樣需要被尊重、被保障並享有人權，因此將這一天訂定為「世界兒童人權日」，呼籲各國持續重視兒童基本權利，聯合國兒童基金會指出，若全球忽視兒童權益的情況未見改善，預估在2030年之前，將仍有1億6500萬名兒童活在極度貧窮的生活困境中。

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台灣世界展望會透過「資助兒童計畫」及社區發展工作長期服務兒童、關懷兒童福祉並落實兒童權利，為兒童建立安全的成長環境，讓他們感受被愛及自我肯定；台南辦公室於10月起分別至19所國小舉辦「用愛轉變世界」生命教育講座，共計將舉辦23場，預計有超過4300名師生參與，透過兒童權利議題倡導及「守護兒童權利步道」體驗活動，了解世界各地貧困弱勢兒童的生活，擴展視野、提昇國際觀。

文元國小校長李貞儀表示，「透過台灣世界展望會的生命教育講座及體驗活動，可以讓孩子們對此議題更深入了解原來兒童權利跟自己的生活息息相關，也盼望帶動孩子們可以更多關心這個世界所發生的事情，讓世界變得更美好。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。