愛心企業送健康久久！英華達贈血壓計999台　嘉惠台東弱勢

▲▼英華達股份有限公司捐贈台東縣藍牙帝寶血壓計999台，市價總值約新台幣60萬元。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

以手持式電子產品在全球位居領導地位的英華達股份有限公司，19日捐贈台東縣藍牙帝寶血壓計999台，市價總值約新台幣60萬元，關懷偏鄉弱勢民眾免於忍受空腹及路途奔波之苦。





台東縣副縣長張志明代表縣長出席感謝英華達公司慨然捐助這批血壓計的愛心，嘉惠本縣中低收入戶老人、身障、老人機構、轄內各老人會及社區關懷據點等，受惠民眾達6,000人次以上，讓偏鄉的弱勢民眾免於忍受空腹及路途奔波，在家隨時就可以自我測量，值得提倡，同時提醒鄉親多量血壓，時時關心自己身體的狀況。



儀式中並邀請台東縣衛生局宣導有關血壓測量注意事項及血壓計正確操作示範，讓受贈單位健全相關知能，適時為民眾提供服務。

▲台東縣副縣長張志明代表縣長出席感謝英華達公司的愛心。



依據歷年衛生福利部死因統計資料顯示，高壓性疾病為十大死因第8名，平均每4人就有1人罹患高血壓，是全球性的健康議題，也是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，提升民眾對高血壓防治之認知並落實血壓量測，可以預防避免併發疾病，無論個人或家屬的經濟支出和照顧負擔相對會減輕很多。