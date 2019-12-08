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快訊／韓國瑜宣布：朱立倫出任全國競總主委！

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記者呂欣玫／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜8日舉行新北競選總部成立大會，除了黨主席吳敦義、前總統馬英九、前新北市長朱立倫等黨內要角出席力挺，新北市長侯友宜也到場，繼九合一大選後，禿子、漢子睽違許久再次同框。韓國瑜致詞最後宣布，朱立倫出任全國競選總部主委！

韓國瑜致詞時表示，今天回到新北家鄉，他在新莊大漢橋下出生，海山國中第一屆畢業，然後搬到中和，是真正的新北子弟，心裡面非常非常感動，大家靜下來左看看右看看，前看看後看看，現場將近據說快十萬人，每一雙眼睛都透漏著期待，每一張臉的表情都是渴望未來會不一樣，每一個表情都告訴我們從事政治活動肩膀上的責任多麼重大。

韓國瑜說，昨天2300萬民眾選出了2019年全台灣對一整年的描述「亂」，亂七八糟的亂、混亂的亂，他要提醒大家，2016年5月20日台灣人民這麼期待民進黨執政，讓民進黨立法院過半，但2016年底又拿一個字表達心聲，辛苦的「苦」，而2017年一整年全部是民進黨執政，到了年底台灣同胞又用一個字表達心情「悶」，民進黨執政人民的生活從彩色轉回黑白，2018年底代表字則是「翻」，因為國民黨縣市長選舉大勝，台灣人民期待民進黨能夠改邪歸正，帶給台灣人民安居樂業。

韓國瑜提到，大家期待2019年能夠改變結果民進黨的貪污腐敗、派系分贓、無能，還變本加厲控制90%媒體，繼續爛下去，所以今年民眾用了亂來表達共同心聲，民進黨4年執政苦悶翻亂，1/11若民進黨繼續執政，未來四年現在就可以寫這4個字給大家看「慘慘慘慘」。

韓國瑜批評，曾幾何時台灣會淪落到現在這個情況？曾經是亞洲四小龍的老大，如今東南亞、東北亞已經不把我們看在眼裡，外交寸步難行，海峽兩岸動盪不安，新南向政策一敗塗地，百工百業蕭條，教育改了提綱，長輩不知道怎麼教育孩子，一例一休架著資方的脖子、餓了勞工的肚子，現在看到韓國瑜又黑又瘦，腦袋沒有幾根毛，走訪各地都沒有任何一個台灣人告訴他錢淹腳目，台灣人不應該接受這種命運。

另外，韓國瑜也於致詞尾聲宣布，朱立倫出任全國競總主委。

▲▼朱立倫出席韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫出席韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

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