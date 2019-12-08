「社會事件」對香港經濟打擊最大　陳茂波：未來難免出現赤字

▲香港近日爆發多起警民衝突。（圖／記者游宗樺攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港財政司司長陳茂波7日表示，目前來說，對經濟最大打擊的是本地的社會事件，所以如果社會能盡快平靜下來、能恢復正常出行、生活和經營的話，對經濟的下行壓力會大大紓緩。他表示，未來這一兩年，香港出現赤字的機會是難免的，在經濟發展方面，在創科會繼續投入過往承諾投入的資源。

根據《澎湃新聞》，陳茂波說，未來開支方面不打算大幅削減，在當前環境之下，譬如工務工程、基建開支要繼續，尤其是交通基建、土地房屋等；另一方面，紓緩市民壓力的措施也要繼續做。

另一方面，在大灣區發展中，香港的金融服務業優勢明顯，「我們會努力做好經濟發展的工作，同時間亦會就稅基和稅收做一些研究。」

▲香港近日發生多起社會衝突，圖為日前香港理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

他日前在香港立法會財經事務委員會會議上指出，由於經濟環境不好，稅收和賣地收入減少，加上年中加推紓緩措施，預計特區政府將在2019至2020財政年度出現赤字，是15年以來的首次。

報導指出，陳茂波4日又宣佈新一輪支援企業和就業措施，共有九項，涉及金額共約40億港元，加上之前已推出的三輪紓困措施，政府投入合計資金約250億港元。

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