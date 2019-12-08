港警「一哥」鄧炳強：裝備會更健全　將採「剛柔並濟」策略

▲香港警務處處長鄧炳強日前於天安門廣場看升旗儀式。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

記者馬叔安／綜合報導

近日在北京訪問的香港警務處處長鄧炳強7日表示，「我們的應對策略是讓裝備不停的健全」，接下來會用「剛柔並濟」的策略來止暴制亂，此外，目前有許多針對香港警隊的假消息，抹黑警方，警方會一直堅持並繼續提高辦案的透明度與專業度。

根據《央視新聞》客戶端，針對有部分港警家人遭到人肉搜索的情形，鄧炳強說，「幾個方面，如果起底牽涉到刑事的，會進行刑事調查，我們也有一些禁制令，也會在其他方面協助同事。」至於這次來到北京的情況，鄧炳強表示，主要向有關部門介紹了香港目前的情況，拘捕暴力分子的人數，大概檢控了什麼罪行等等。

▲日前在香港理大外的警察。（圖／記者吳立言攝）

至於所謂的「剛柔並濟」，鄧炳強說明，「我們遇到一些暴力事件，我們的底線是不退縮的，例如你用汽油彈，你襲擊路人，你要淋鏹水（腐蝕性液體），你還要放火，用磚頭丟向市民，這些暴力的行為是不能容忍的。」

他表示，「我們一定會採取行動的。對於一些其他的情況，例如一些阻止馬路，或者年輕人輕微的情況，我們會人性化、用彈性的方法處理。」

鄧炳強表示，目前有許多針對香港警隊的假消息，處處抹黑警方，警方會一直堅持並繼續提高辦案的透明度與專業度，捍衛「一國兩制」的基本國策是香港警隊的責任，警隊一定會做好止暴制亂的工作。

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