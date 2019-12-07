港警過去一周「沒使用任何彈藥」：沒暴力示威者就不需動武

▲日前香港理大學外的警察。（圖／記者吳立言攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港警方6日表示，過去兩個星期社會整體氣氛相對和平，過去一周警方沒有使用任何彈藥。警方指出，這再次證明，沒有激進示威者和暴力場面，警方就不需要使用任何武力。此外，過去一周警方共拘捕22人，包括18男4女，年齡介於15至84歲，涉嫌刑事毀壞、參與暴動、襲警等行為。

根據《中新社》，警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，過去兩個星期僅發生零星的暴力事件，香港人向來引以為傲的是法治精神，因而一切違法、暴力或破壞行為都不應該獲得認同。

警察公共關係科高級警司江永祥透露，過去一周，沒有警員在行動中受傷，警方也沒有使用任何彈藥，過去一周警方共拘捕的22人，涉嫌刑事毀壞、參與暴動、襲警、阻差辦公（妨礙公務）、公眾地方行為不檢等。

▲日前香港民眾發起「聲援理大反對圍捕集會」，在尖沙咀鐘樓發起音樂會 。（圖／記者宋良義攝）

另外，香港警方5日於荃灣城門郊野公園4號燒烤場附近，發現59樽、合共137公升化學品。郭嘉銓表示，該批化學品部分具高腐蝕性，若有人不慎或不當使用，會對公眾安全造成嚴重傷害。

警方表示，此對事件高度關注，目前正追查該批化學品的來源，調查是否跟早前有大學實驗室遭竊有關。郭嘉銓提醒大學留意現時實驗室內化學品是否妥善看管，並應加強保全，以免再次發生失竊事件，危害公眾安全。

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