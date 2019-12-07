　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港警過去一周「沒使用任何彈藥」：沒暴力示威者就不需動武

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼1125香港理大學外警察。（圖／記者吳立言攝）

▲日前香港理大學外的警察。（圖／記者吳立言攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港警方6日表示，過去兩個星期社會整體氣氛相對和平，過去一周警方沒有使用任何彈藥。警方指出，這再次證明，沒有激進示威者和暴力場面，警方就不需要使用任何武力。此外，過去一周警方共拘捕22人，包括18男4女，年齡介於15至84歲，涉嫌刑事毀壞、參與暴動、襲警等行為。

根據《中新社》，警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，過去兩個星期僅發生零星的暴力事件，香港人向來引以為傲的是法治精神，因而一切違法、暴力或破壞行為都不應該獲得認同。

警察公共關係科高級警司江永祥透露，過去一周，沒有警員在行動中受傷，警方也沒有使用任何彈藥，過去一周警方共拘捕的22人，涉嫌刑事毀壞、參與暴動、襲警、阻差辦公（妨礙公務）、公眾地方行為不檢等。

▲▼香港民眾發起「聲援理大反對圍捕集會」，在尖沙咀鐘樓發起音樂會 。（圖／記者宋良義攝）

▲日前香港民眾發起「聲援理大反對圍捕集會」，在尖沙咀鐘樓發起音樂會 。（圖／記者宋良義攝）

另外，香港警方5日於荃灣城門郊野公園4號燒烤場附近，發現59樽、合共137公升化學品。郭嘉銓表示，該批化學品部分具高腐蝕性，若有人不慎或不當使用，會對公眾安全造成嚴重傷害。

警方表示，此對事件高度關注，目前正追查該批化學品的來源，調查是否跟早前有大學實驗室遭竊有關。郭嘉銓提醒大學留意現時實驗室內化學品是否妥善看管，並應加強保全，以免再次發生失竊事件，危害公眾安全。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
明年平價機不叫「iPhone SE 2」　新命名出爐超意外
影片曝光！藍委拍掉女警帽子再往下推　她連退3階險跌倒
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

心情激動！港警「一哥」鄧炳強天安門看升旗：感受國家強大

港周日大遊行「4個月來首獲准」　港警：有暴力就提前中止！

港警過去一周「沒使用任何彈藥」：沒暴力示威者就不需動武

最高破3000元！上海迪士尼調整票價　分四檔次明年6月起實施

見澳門新一屆政府團隊　韓正：全面貫徹「一國兩制」方針

華聞快遞／今年河北全省糧食總產達3739萬噸

上千人信謠言「拔光蘿蔔田」！菜農慘虧220萬只收回2千...氣哭整晚

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！僅10公分窄道　700年喪命無數

32.35T！中國科學家研制出高磁場超導磁體...打破世界紀錄

一家人賞車！3歲女娃刮花10輛全新奧迪　店家氣炸提告...父母崩潰了

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

蕭敬騰曝《追我吧》超累細節　晚上10點錄到早上4點...操到爆！

公主風婚紗連少女時代也超愛！　連續試穿8套...她苦惱：好難選

楊丞琳《Love is Love》性感大突破　ØZI當導演「名媛摸、肩膀痛」拍到笑場

南湖大山、雪山、合歡山飄初雪！　民眾興奮見銀白世界：剛好逢假日

心情激動！港警「一哥」鄧炳強天安門看升旗：感受國家強大

港周日大遊行「4個月來首獲准」　港警：有暴力就提前中止！

港警過去一周「沒使用任何彈藥」：沒暴力示威者就不需動武

最高破3000元！上海迪士尼調整票價　分四檔次明年6月起實施

見澳門新一屆政府團隊　韓正：全面貫徹「一國兩制」方針

華聞快遞／今年河北全省糧食總產達3739萬噸

上千人信謠言「拔光蘿蔔田」！菜農慘虧220萬只收回2千...氣哭整晚

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！僅10公分窄道　700年喪命無數

32.35T！中國科學家研制出高磁場超導磁體...打破世界紀錄

一家人賞車！3歲女娃刮花10輛全新奧迪　店家氣炸提告...父母崩潰了

登北市第一高峰迎元旦晨曦！「七星山」集章換限量紀念品

心情激動！港警「一哥」鄧炳強天安門看升旗：感受國家強大

禿子漢子8日新北造勢有望合體　侯友宜：會好好輔選

早上才穿新衣！比特自行加工成「潮流破壞風」　媽：難懂的時尚

Keanna曬超音波照隔天…謝和弦：愛哭像個娘們！　網苦勸「別再讓老婆哭」…他爆氣嗆聲

1年斗內36萬約出來見面心碎！　男子「拿鐵槌砸暈直播主」後落跑

懷疑妻出軌！綠帽男約小王談判　下秒亮刀猛砍...他頸部中2刀噴血命危

美國酒駕租客刮傷McLaren 720S超跑　維修費用嚇死人！

LIFE・經典／「台灣郊遊」前進威尼斯雙年展　打造與自然共存的詩意建築

漫步空中花園！宜蘭浪漫玻璃花坊　吃得到巨無霸烤雞腿堡

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

大陸熱門新聞

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

3歲女娃刮花10輛全新奧迪　店家氣炸提告

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！

上千人瘋搶蘿蔔！老闆痛失220萬...全因這句話

他目睹3歲娃輾斃...網痛批：冷血

中國科學家研制出高磁場超導磁體...打破世界紀錄

28歲女腹痛急診…醫傻：雙腿間鑽出嬰孩頭

美提議「軍艦停靠台灣」　《環時》開嗆了

港生赴台求庇護援助 官員齊缺席

情侶半夜回飯店！床上卻躺「陌生喪服男」嚇壞

7歲童猛喊耳朵癢！醫一照驚呆：發芽了

16歲男深夜持刀闖宅虐殺國小生

更多熱門

相關新聞

韓正見澳門新政府團隊：貫徹一國兩制

韓正見澳門新政府團隊：貫徹一國兩制

大陸國務院副總理韓正6日在人民大會堂會見了澳門候任行政長官賀一誠所率領，到北京接受任前培訓的新一屆政府管治團隊。韓正希望新一屆政府管治團隊在賀一誠行政長官的領導下，全面準確貫徹「一國兩制」方針。賀一誠等則表示，將推進具有澳門特色的「一國兩制」實踐取得新成績。

民陣8日遊行　警：出現暴力將終止

民陣8日遊行　警：出現暴力將終止

港媒：一國兩制台灣方案不會和港澳一樣

港媒：一國兩制台灣方案不會和港澳一樣

何君堯獲頒中國政法大學名譽博士

何君堯獲頒中國政法大學名譽博士

崔世安：回歸以來是澳門發展最好的時期

崔世安：回歸以來是澳門發展最好的時期

關鍵字：

香港警察郭嘉銓江永祥粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

牙痛拖了5年！男歌手深夜「突吐血身亡」

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂

辜莞允偷拍後消失7個月「悽慘下場曝光」！

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

YouTuber網紅阿滴違反勞基法　遭北市勞動局開罰4萬

爆乳網紅「激凸逛街」實驗　路人表情逐漸「變了」

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

3歲女娃刮花10輛全新奧迪　店家氣炸提告

更多

最夯影音

更多
痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄
她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面