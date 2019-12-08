劉怡翔：一連串社會事件沒削弱香港「國際金融中心」地位

▲香港。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

香港財經事務及庫務局局長劉怡翔8日指出，一連串的社會事件並沒有削弱香港在「一國兩制」下作為國際金融中心的地位，「我們正從多方面推出相關的措施，包括優化上市平台，支持資產及財富管理業務，並促進金融科技和綠色金融的發展」，相信這些都會確保香港作為亞洲領先金融樞紐的地位。

根據香港財經事務及庫務局網站，劉怡翔8日發表網誌指出，在上月兩度與年輕的金融專才見面，討論主要圍繞兩個問題，包括導致一連串社會事件的原因，以及香港克服困難並往前走的方法，「不少參與者認為擴闊香港年輕人的視野是非常重要的，特別是加強對內地的認識。」

▲香港近幾個月爆發多次警民衝突。（圖／記者宋良義攝）

劉怡翔表示，參與者不乏因為成長環境、教育背景或者工作經驗而有機會了解大陸近年的發展，他們都不約而同表示，需要透過教育和交流讓香港的年輕人更深入認識大陸的經濟、文化及發展。

他強調，「我們正從多方面推出與金融服務業相關的措施，包括優化我們的上市平台，支持資產及財富管理業務，並促進金融科技和綠色金融的發展，相信這些都會為年輕的金融專才帶來更多發展事業的機會，並確保香港作為亞洲領先金融樞紐的地位。」

劉怡翔表示，「然而，即使我們在制度上享有這些優勢，社會必須回歸理性、恢復秩序，我們的金融中心才能持續繁榮安定地發展。我會繼續與業界不同的代表見面，虛心聆聽他們的意見，為香港恢復平靜出一分力。」

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