朱立倫接韓國瑜全國競總主委　臉書開直播談心路歷程

▲朱立倫開直播談初選後心路歷程。（圖／翻攝朱立倫臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜8日正式宣布全國競選總部主委由前新北市長朱立倫擔任，朱立倫當日晚間也開直播談初選過後的心路歷程，他提到，這段時間大家發現他突然變成一個很綜藝的人，但強調自己「不是為綜藝而綜藝」，而是希望成為一個好的助選員，並再次呼籲「不要再稱什麼粉，我們都是中華民國粉。」

朱立倫透過臉書開直播表示，這段時間他幫許多立委候選人輔選，大家發現他變成一個很綜藝的人，不是為綜藝而綜藝，而是希望成為一個好的助選員，即便要他嘗試從沒常識過的事，也要努力去做。

朱立倫提到，他這段時間做的第一件事是跟立委候選人顏寬恒唱聽海，當天是為了中火造成的汙染，網路流量竟超過100萬次，他逗趣地說，「其實是顏寬恒害我的，我唱得真的沒那麼差！」第二件事是跟立委候選人楊瓊瓔去坐斷軌的雲霄飛車，他的助理一直要他趕快坐上去，結果下來後才知道一堆人不敢上去，才會在坐雲霄飛車時露出很驚恐的表情。

朱立倫說，第三件事則是生平第一次打漆彈，跟立委林德福在永和運動中心，「蠻刺激的」，也在運動中發現最重要的就是團隊精神，不只是漆彈、籃球、棒球，選舉也是需要團隊一起來努力，他強調，距離明年1月11日只剩下33天，雖然很多人對國民黨總統、不分區名單有一些意見跟不滿，但還是要放下自我。

朱立倫強調，從初選以來這些紛紛擾擾造成我們的力量不斷削減，可是他從初選結束後就一直強調8個字「莫忘初衷、團結勝利」沒有一個人能夠自私自利，必須顧及大我，大我就是中華民國、台灣、家園、藍軍、國民黨，至於怎麼樣讓中華民國更好？如果綠營做得好，我們沒話說，就是因為做得不好，傷害我們中華民國，才需要讓國民黨重新執政。

朱立倫提到，初選後跟韓國瑜見面很多次，都談到很多重要政策，包括台美、兩岸關係，更希望能夠凝聚各方力量，日前也向韓提到希望黨部跟總部能二合一，但韓希望自己能夠當競選總部主任委員，希望朱立倫能夠努力跟大家團結在一起，「我們不要在稱什麼粉，我們都是中華民國粉。」

朱立倫呼籲，希望大家給穩健、有經驗有團隊的國民黨一次機會，在總統大選支持韓國瑜、在不分區給國民黨機會，更重要的是各地的立委候選人，希望盡他最大努力，讓朋友越來越多，敵人越來越少。

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