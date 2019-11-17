出席2019國際戰鬥機會議　袁力強上校著軍服演講秀國旗

▲「勇鷹」新式高教機9月24日正式出廠，紅白藍的飛機塗裝首度對外曝光，向國人宣示國防自主決心。（圖／漢翔提供）

實習記者曾筠淇／綜合報導

2019年國際戰鬥機會議（International Fighter Conference 2019）在德國柏林舉行，14日當天還邀請了台灣駐英代表處組長袁力強上校進行演講。袁力強不但穿著軍服，分享了台灣外交的艱難處境及軍事防衛等，議程中竟還曬出了中華民國國旗，能備受禮遇，實屬不易。

據《中央社》報導，此次會議舉辦在德國柏林，與會來賓有近30國的空軍官員，其中包含美、英、法、德、義、北約、泰、馬、菲等。同時也邀請了洛克希德 .馬丁（Lockheed Martin）、空中巴士（Airbus）、雷神公司（Raytheon）、紳寶集團（Saab AB）等國防產業代表參加會議。

台灣駐英代表處組長袁力強上校也出席了這次會議，在演講中，他分享了中華民國空軍近期獲得的戰機，也講述了台灣整體的防衛構想。值得注意的是，袁力強在這次會議中竟穿著了軍服，而且在議程還能看到中華民國國旗，因為台灣外交目前正處窘境，所以能獲此禮遇，其實非常難得也不容易。

袁力強在演講中先說明了大陸越漸擴張的軍事威脅，舉凡解放軍布署的戰機、飛彈數量，還有戰機常態性繞台，這都增加了台灣空防及亞太地區安全性的壓力。再者，他還講述了「防衛固守、重層嚇阻」的戰略構想，還有如何以「整體防衛構想」（Overall Defence Concept）滿足「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的目標。

袁力強也提到，台灣現已取得美國同意，會購入66架的F-16C/D Block 70，以提升總體的防衛能力，而此正為空軍近期所獲得的戰機。另外，目前空軍擁有144架F-16A/B，待全數升級成F-16後，並與66架戰機交運完成，中華民國空軍就會持有200架F-16V，成為全球最大的F-16V戰隊。

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

袁力強也表示，隨著中共軍力擴大、台海軍力失衡，所以才會提出採購F-16V戰機的方案，希望能藉此彌補空軍戰力的不足，該案預算共達2500億元，日前也已通過立法院初審。

除了講述戰機，袁力強也有說道，漢翔航空工業所研製的66架「勇鷹」新式高級教練機，其已在9月24日時出廠，目前則預計將在明（2020）年6月進行首飛。由漢翔的專業可證，台灣的航太已經做到國防航太技術、國內航太產業以及國內航太人才3大進步。

大會主席暨現任駐歐空軍司令的弗蘭克.戈倫茨（Frank Gorenc）空軍上將以及德國前空軍司令史蒂格里茲（Klaus-Peter Stieglitz）都認為，西方國家長期處於安定的狀態，不像台灣會需要隨時戒慎恐懼、面對龐大的軍事威脅，因此對於中華民國空軍保衛台海領空的經驗，著實能成為各國思考及學習的典範。

此外，還有另一名同樣來自台灣的演講者，也就是創未來科技公司的董事長王毓駒，他在會議中的講題為「超薄AESA技術對下一代戰機設計的機會與挑戰」，主講「主動電子掃描陣列雷達」（AESA）。有鑑於F-16V都採用了APG-83（AESA）雷達，因此當民間企業擁有研發製造AESA的實力，就能幫助台灣國防產業的升級。