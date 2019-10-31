傳我國採購F-16V單機價較F-35貴　空軍自製圖表釋疑

▲空軍自製圖表釋疑。（圖／空軍司令部提供）



記者林銘翰／台北報導

美國國務院8月批准對台灣出售66架F16V戰機，立法院29日三讀通過新式戰機採購特別條例，行政院也於31日院會拍板通過「新式戰機採購特別預算案」，將以經費上限新台幣2500億元，陸續向美採購戰機。不過有媒體報導空軍購買的F-16V戰機比F-35貴，空軍司令部31日上午表示，針對媒體報導以不同立足點簡化推論，空軍表達遺憾，並籲請國人持續支持建軍發展，以提升空軍整體戰力。

根據《中國時報》報導，軍火商洛馬公司宣布最新型第五代匿蹤戰機大降價，台灣購買F-16V價格竟然比F-35貴。空軍司令部31日上午表示，媒體報導之內容有失公允。

空軍司令部表示，美商洛馬公司所公告之F-35合約價格為供售美軍及初始研發國之價格，並未包含參與研發出資之金額，且各國購買之品項、數量及供貨期程等均不相同，比較周邊國家購買F-35之單機價格均為美金1.5億以上，故無法簡化類比、同等推論。

空軍司令部指出，我國採購F-16V（BLK70）戰機為美國同意供售購買國中最優惠之價格，且空軍採購之戰機與現役F-16型戰機使用的武器彈藥裝備具有共通性，可避免同時屆壽期，有效撙節國防預算。

空軍司令部說明，依照美國武獲年報（SAR），F-35型戰機研發經費粗估已花費達531億美元，非初始會員國採購，須攤提研發經費，且需出資國同意始能採購，按目前規劃量產期程必須至2044年才有空窗期可供售非會員國。考量現時敵情威脅，採購F-16V（BLK70）可立即提升空防戰力，縮短人員訓練時程、減少軍事投資及後勤維持成本，亦可達成工業合作，全面提升國防產業發展。

空軍司令部強調，有關媒體報導以不同之立足點簡化推論，空軍表達遺憾，並籲請國人持續支持建軍發展，以提升空軍整體戰力。

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