陸推台胞同等待遇　《人民日報》：台灣年輕人看到了誠意

▲重慶台灣週，台青分享創業經驗（圖／記者任以芳攝）

記者馬叔安／綜合報導

《人民日報》8日評論，自去年2月推出「31條措施」後，大陸針對台胞推出的多項措施，「是對台灣同胞尤其是基層民眾現實需求的回應，更是對台灣同胞血濃於水、親望親好的誠意」，讓即使是從沒到過大陸的台灣民眾也開始對「同等待遇」有感，「落實同等待遇，大陸說到做到。」

評論指出，大陸人社部近日宣佈，自明年元旦起，在大陸就業、居住和就讀的台灣居民也將和大陸居民一樣依法參加社會保險，「31條措施」推出以來，像參加社保這類關乎台胞切身利益的細化政策越來越多，特別是今年11月，大陸再度推出「26條措施」，一經發佈就在島內迅速引發熱議。

▲廈門。（圖／CFP）

短短一年多的時間，無數生動的事例為台灣年輕人所知，他們從一個個故事背後不僅看到了誠意，也看到了執行力，「觀望、猶疑的少了，認真考慮、準備的多了。」

評論強調，「同等待遇背後是更大發展機遇」，大陸改革開放40多年來的恢弘歷程，為許多台灣同胞實現個人價值提供了巨大歷史機遇，「站在新的歷史起點，大陸為台灣同胞謀福祉的能力更強、條件更多、環境更好。」

文章寫道，廣大台胞台企更是用腳投票看好大陸發展前景，據統計，今年1月至10月，大陸批准台資項目4350個，同比增長10.9%；實際利用台資15億美元。

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