ET民調／44.8％民眾對惠台措施觀感好　53.8％認為台灣經濟不可能跟大陸切割

▲「兩岸交流」意向調查。（圖／ETtoday民調中心，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

中國大陸繼去年公布「31條惠台措施」後，今年11月又公布「26條措施」，但被蔡政府批評為對岸是在逼迫「台灣接受」一國兩制台灣方案。根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，有44.8％的民眾對於中國大陸一再給予會措施表示觀感好，另有53.8％的民眾認為台灣已經不可能在經濟上和大陸切割。

《ETtoday新聞雲》於2019年11月12日至11月17日，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，透過「網路調查」結合「電腦輔助電話調查」方式，針對兩岸議題進行調查，調查回收有效樣本數為2,692份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.89％。

根據調查結果發現，有高達64.8％的民眾認同在經濟全球化的時代，台商應該要將大陸投資視為全球化經營的重要一環，以強化台商在全球產業鏈的地位（含「非常認同」34.7％與「有點認同」30.1％），另也有26.2％的民眾表示不認同（含「有點不認同」14.7％與「非常不認同」11.5％）。

對於中國大陸11月公布「26條措施」，內容涵蓋多種領域，讓台商赴陸發展不僅享有各種保障與福利，且能與當地企業公平競爭，調查結果也發現，有50.0％的民眾看待此措施對台商赴陸投資的影響表示應「審慎評估」；也有27.7％的民眾對此措施表示「樂觀其成」；另有14.8％的民眾看待此措施表示「強烈反對」。

至於「26條惠台措施」中提到台灣人若在國外遭遇自然災害、意外事故等緊急狀況，可向中國大陸駐外大使館尋求幫助，調查結果指出，有54.5％的民眾表示認同（含「非常認同」26.6％與「有點認同」27.9％），另也有36.5％的民眾表示不認同（含「有點不認同」13.1％與「非常不認同」23.4％）。

另外，當中國大陸逐漸成為世界經濟大國，有53.8％的民眾認為台灣已經不可能在經濟上和大陸切割（含「非常認同」25.8％與「有點認同」28.0％），但也有38.0％的民眾對此表示不認同（含「有點不認同」18.5％與「非常不認同」19.5％）。

根據調查結果，在對於中國大陸一再給予台灣的優惠措施的看法上，有44.8％的民眾表示觀感好（含「非常好」15.0％與「好」29.8％），但也有38.8％的民眾表示觀感不好（含「不好」15.9％與「非常不好」22.9％）。

最後，談到台灣政府應對中國大陸「惠台政策」的看法時，有37.3％的民眾表示有信心（含「完全有信心」14.1％與「還算有信心」23.2％），另也有53.2％的民眾表示沒有信心（含「不太有信心」28.6％與「完全沒有信心」24.6％）。



《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年10月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

若從交叉分析可知，女性、20~39歲及60歲以上、戶籍在中部地區、大專/大學以上程度、政黨中立者、職業為白領主管及家庭主婦/家管等族群對台灣政府應對中國大陸的「惠台政策」表示沒有信心的比例均相對較高。