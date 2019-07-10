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一年背包客考察　彭少康把台式「營地教育」搬到武漢

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▲▼武漢東西湖區青創基地台青。（圖／受訪者提供）

▲彭少康從事營地教育經驗超過20年。（圖／受訪者提供）

記者陳政錄／武漢報導

武漢新營想力文化傳播公司創始人彭少康來自桃園，有20多年「營地教育」經驗，2009年在台灣創業後，2016年看好大陸市場起步，經過一年的「背包客」上山下海考察後，決定直接到湖北武漢發展，和8位台籍老師共同在大陸推廣營地教育，進行師資培訓。

「6年前在台北凱道上為了挺國軍，跳一千下開合跳的那個人就是我」，「華廣青年匯·雙創走透透」活動前往湖北武漢東西湖區台灣青年創業基地，對創業的台灣人採訪時，彭少康首先笑著這樣自我介紹。

▲▼湖北武漢東西湖區台灣青年創業基地。（圖／記者陳政錄攝）

▲武漢新營想力文化傳播公司創始人彭少康。（圖／記者陳政錄攝）

彭少康從小接觸童軍，到當兵時傘兵義務役退伍經驗，讓他對軍人文化及「營地教育」充滿熱情，2013年適逢「洪仲丘」事件重挫國軍形象，號召同伴在凱道上力挺，希望社會不要以偏蓋全，後更曾一度踏足政治圈。

經過一段時間沉澱後，彭少康還是回歸本業，並在2014到2016年間，多次因台灣童軍等相關社團推薦，到大陸帶團進行戶外教學、教育服務、童軍交流等活動。

談到為什麼選擇到大陸發展，他表示，適逢台灣少子化，在大陸帶團期間了解到當地的營地教育、青少年戶外教育產業剛開始起步，加上2016年中央發布《關於推進中小學生研學旅行的意見》，因此在該年某一次帶隊後，自己先留下來一個月，背著背包到處考察， 後來也反覆來往兩岸，走訪四川、東北、寧波等地。

▲▼武漢東西湖區青創基地台青。（圖／受訪者提供）

▲彭少康往返兩岸，帶團進行營地教育活動。（圖／受訪者提供）

一年之後，彭少康表示，武漢是大陸大學生密度最高的地方，且相對北上廣深起步成本低，同時位處大陸中心，到哪裡都很方便，因此選定在此發展。「就歷史淵源上，中國第一支童子軍也是在武漢的武昌成立的，大陸青年戶外運動發源地也在武漢，特別有意義。」

彭少康進一步提到，自己的公司以「營地教育」師資培訓為主。過去兩岸「營地教育」常參考歐美特色，但現在大陸市場也不再把「童軍」 一直掛在嘴邊，而是希望打造具中華文化特色的教育體系，因此他把台灣那一套搬到大陸後，除了持續引進台灣人才，也計畫引入大陸的畢業生團隊，經培訓後一起開發課程。

彭少康說，去年大陸對台31項措施提出後，藉該平台，公司與大陸各大專院校、戶外登山協會相關機構等合作有比較受重視，目前採取視客戶執行校外教學、戶外教育訓練等「營地教育」需要，替其良身打造課程，並派出老師提供指導的經營模式，同時積極創新課程，以確保長久發展。

對於想來大陸發展的青年，彭少康建議，最好在來之前就做好準備，包括自己的產品或計畫，而不是來了之後開始摸索，因為重點並非怎麼在大陸創業，而是「產品準備好了沒、客戶找到了沒」，才能盡快站穩腳跟。

▼彭少康的公司入駐在湖北武漢東西湖區台灣青年創業基地內，常常以武漢為中心，輻射各地出差推廣營地教育。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼湖北武漢東西湖區台灣青年創業基地。（圖／記者陳政錄攝）

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