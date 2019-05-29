再推多項惠台措施！富邦華一在陸「籌建信用卡」支援金融

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄、蔡儀潔／北京—台北聯合報導

大陸方面再度向台胞推出多項利好措施。大陸國台辦發言人安峰山29日表示，「31條惠及台胞措施」最近又取得了一些新的成效，包括在金融方面，富邦華一銀行獲批籌建信用卡業務，成為大陸首家獲批該業務的台資銀行；江蘇省台辦日前發佈台灣青年暑期實習崗位總表，並提供1000個優秀崗位等。

在29日國台辦的例行記者會上，安峰山表示，各地各部門一直在持續落實「31條惠及台胞措施」，最近又取得了一些新的成效，其中，山東近一個月來，陸續有濟南、煙台、泰安、棗莊、聊城、濟寧市等多個地方密集推出了「31條措施」的具體實施意見，為台胞台企在當地的發展提供了更多的便利和更大的支援。

他接著透露，在金融合作方面，富邦華一銀行獲批籌建信用卡業務，成為大陸首家獲批該業務的台資銀行，將為大陸的台胞台企享受更多金融服務提供更有力的支援。

▼富邦華一銀行擺起招聘攤位。（圖／記者魏有德攝）

在支持台灣青年發展方面，安峰山表示，江蘇省台辦日前發佈了台灣青年暑期實習崗位總表，向有意願到江蘇實習的台灣青年提供1000個優秀崗位，涉及國有企業、事業單位、民營企業、台資企業和社會公益事業組織等，包括很多知名的企業和部門，涵蓋了金融、法律、醫療、新聞傳媒等30多個行業和領域。

此外，在大陸各類評獎項目向台灣同胞開放方面，安峰山指出，中華詩詞研究院日前公佈了首屆「屈原詩學獎」的獲獎名單，台灣學者榮獲其中的「詩學論文獎」，6月3日將在湖北荊州舉行頒獎大會；這是兩岸同胞共同開展中華歷史文化研究、攜手弘揚中華優秀傳統文化的具體表現，「相信將有更多在專業領域取得突出成績、做出較大貢獻的台灣同胞和大陸同胞一樣，得到相應的肯定、鼓勵和表彰。」

▲富邦華一銀行西安分行開業。（圖／富邦金控提供）

據悉，富邦華一銀行15日正式獲大陸上海銀保監局批准籌建信用卡業務，成為國內第一家獲准籌備信用卡業務的台資銀行，目前已開設26個營業據點，是大陸佈局速度最快、服務據點數量最多的台資銀行。未來將依規定展開信用卡業務的籌備落地工作，積極探索與互聯網（網際網路）平台及優質企業的創新合作模式。