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湖北「千崗迎台青」推百萬安家費、食宿補貼　鴻海富邦都開缺

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▲▼武漢千崗迎台青招聘會活動。（圖／記者陳政錄攝）

▲武漢千崗迎台青招聘會活動。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／武漢報導

為吸引台青赴陸發展，大陸各省市動作越來越積極！湖北武漢今（8日）上午舉辦「我選湖北·千崗迎台青」實習就業專場招聘會，包括鴻海、緯創、富邦等台資企業以及浦發銀行、長江證券等陸企提供1884的職缺，招聘現場台灣青年，更有大專院校為招聘台師，開出「百萬級」安家費補貼。

湖北省自2017年11月啟動「千崗迎台青」計畫，本次是第二度舉辦大型招聘活動，並為明天開幕的湖北武漢台灣周暖身。

▲▼武漢千崗迎台青招聘會活動。（圖／記者陳政錄攝）

根據統計，本屆招聘會共由武漢理工大學等多所大專院校，以及、士康、華星光電、長江證券、浦發銀行等80家單位提供了1884個職缺在現場，對現場數百名由台企聯、國民黨青工總會、台灣青年聯合會、大陸台生團體組織的青年進行招聘；同時，170家單位共2700多個職缺信息訊息也透過網路上發布。

翻看招聘訊息，湖北台企、陸企招聘薪資水準多在5000元人民幣到1萬5000元人民幣不等，（約合新台幣2萬3000元到6萬9000元），但多數台資企業提供食宿補貼，更有如湖北醫藥大學等，為留住台灣高端人才，除薪資外提供20萬到45萬人民幣（新台幣92萬到207萬）安家費補貼，以及科研資金、獎金等。

▲▼武漢千崗迎台青招聘會活動。（圖／記者陳政錄攝）

湖北省台辦主任李建紅指出，「千崗迎台青」啟動後，包括中央惠台31條，以及湖北省惠台62條，均有專項支持台青項目，每年湖北省安排1000萬元人民幣，鼓勵和扶植抬青發展。目前，已先後為188名台灣青年發放就業補貼，為200餘名台灣青年在鄂實習提供補貼，為33個台灣青年創業項目發放創業補貼，支持58項兩岸青年交流項目

富邦華一是2017年底在武漢設立分行，其助理副總裁沈仁錦坦言，與台資企業的業務往來上，仍較適合由台灣人進行溝通，因此他們除底薪和業績獎金以外，還會額外提供3000到1萬元人民幣不等的住宿補貼，以約10到20萬元人民幣年薪的條件吸引台灣年輕人才。

湖北經濟學院台籍教師吳鈺萍坦言，自己當年從東華大學畢業後，「拖著30多公斤的行李」，孤身一人前來湖北發展，除了看好當地的發展前景，也是因為做為台籍教師，每年定期的科研項目補貼相對台灣、大陸沿海等資源較飽和的地區，更能施展拳腳。

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關鍵字：武漢,惠台措施,惠台31條,千崗迎台青,台青

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