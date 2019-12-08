美綠卡背後「最殘酷的生命賭注」　醫療保費榨乾人…口袋淺沒權力生病！

▲美國醫療費用昂貴。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國身為國際最強已開發國家，不少人對於「移民」到當地，都會有些許的嚮往，直到現在仍有很多亞洲家長都希望可以把孩子送到美國讀書、生活，或是拿到傳說中的「綠卡」。然而這張令部分人都嚮往的證明文件，是否真的有「這麼好」？今年2月一名美國在台的留學生因為生病到急診室就醫，事後所收到收據帳單，讓他大大震驚，直呼「美國真的不要再為自己找藉口了」。

綠卡是移民最閃亮的證明，但在醫療上呢？

首先先提到，美國所公布給大眾所看的數字，包括9月失業率僅3.5％，是50年新低，加上跟中國周旋貿易戰，川普總一副勝券在握的樣子，讓一般人認為美國就是這麼「難以動搖」的堅強，貴為世界強大經濟體之一，甚至幾乎都能自給自足；然而美國人自己都知道，許多硬體建設上，很多都不比其他已開發國家先進。

就以醫療問題而言，一直以來高額的就醫費用、保險繳納，就是許多平民百姓的痛點，賺的錢可能幾乎剛好負擔醫療保費。美國其實是全世界唯一沒有全民健保的已開發國家，甚至2018年《彭博社》評比全球醫療體系時，美國也僅排名54，相比其強勁的經濟狀態，顯得「落差很多」。

除非荷包夠深，否則你根本沒有生病的權利

3月一名在師範大學念書的美國學生博凱文（Kevin Bozeat）就在臉書上分享自己在台大醫院就醫的經驗，過程中掛了急診、做了一些檢查，但最後帳單卻只有80美金（約台幣2400元），而在美國這樣的就醫情況，隨便就需要300美金（約台幣9千元），台灣所給的報告診斷還更詳細。

而早在之前《美國公共衛生雜誌》（American Journal of Public Health）就公布調查，58.5％受訪者因醫療花費而申請破產，44.3％表示曾因生病失去了工作。這份調查的領導教授辛梅斯坦（David Himmelstein）就表示，「除非你是比爾蓋茲，否則距離破產就只差一次重病」。

▲相較於美國醫療，台灣的全民健保更顯照顧人民。

歷史也成為美國昂貴保費的幫兇之一

歷史上第一間政治顧問公司「選戰公司」（Campaign Inc.）創始人惠特克（Clem Whitaker）和巴克斯特（Leone Baxter），1944年才代表加州醫學會反對加州州州長推行用社會保險體系支付強制性醫療保險計畫，他們打著「政治藥物是壞藥」遊說報紙和大眾反對政府干預健康醫療事務，並說服民眾相信「私人醫療優於其他由國家主導的醫療體系」。

直到現今，專家認為，若真要找出美國為何沒有健保的原因，那就是美國並沒有一個完全代表勞工的政黨，許多美國人也不認為自己是勞工，也因此零散的勞工運動根本不足以影響要求政府進行福利改革，全民健保就是其中之一。



移民了美國，回來家鄉台灣卻只為看病

在台灣可以擁有雙國籍的情況下，不少移民美國、加拿大的人，因為在當地就醫費用太高昂，在生病之後或健康檢查，都會選擇返回台灣就診，回來就醫之後才發現除了物價之外，台灣醫療費用更是令人較無壓力。然而美國卻並非沒有討論過全民健保制度，希望可以讓中低收入戶也能接受到平等的醫療照顧，但過去美國副總統彭斯就認為，健保將造成政府支出激增，對國家造成極嚴重負擔。這樣的恐懼言論與反抗，確實在美國社會造成影響，讓前總統歐巴馬試圖想推行的「健保」遭到卡關，凸顯出美國在健保實行上，還需要長遠的規劃與改觀。