葉毓蘭質疑女警穿便衣對付陳宜民　817字嗆網友「讀懂再來吠」

▲葉毓蘭。（資料照／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨立委及議員6日前往外交部針對網軍案抗議，而立委陳宜民被捕捉到打掉警察帽子，更在樓梯上出手把該名警察往下推，引發議論，有網友要國民黨不分區立委候選人葉毓蘭表態。對此，葉毓蘭在臉書發出817字聲明，「希望警政署的這個態度是標準一致，沒有顏色黨派之分」。有網友在底下留言，質疑遇到立委這樣粗暴對待警察及女性，「還要保六總隊未來要檢討改進！？」她則嗆「識字能力太差，讀懂了再來吠」。

葉毓蘭7日針對陳宜民打掉女性警察，並出手推該名警察一事在臉書發出聲明。她表示，中華民國的警察長年都在處理群眾事件，在不同時期有不同的原則，是因應當時的特殊時空環境。她認為，警察的身分應該維持行政中立，公正執法尺度標準一致，對不同團體的抗議執法標準一致不應有所差異不同，才能無損警察的行政中立的專業形象。

葉毓蘭認為，外交部衝突事件，外交部與警方的處理都有可議之處。她表示，外交部不可以把與民代對話的責任推給警察，「這是外交部最大的錯誤」。



對於警察的部分，她則說，現場維持秩序的警察辛苦了，但現在時機敏感，在處理群眾事件時，維持秩序的警察應該是以標誌清楚的制服警察為主，若穿著便衣，也應該標誌清楚的警便帽與寫著警察或刑警的背心，被陳宜民撥掉便帽的女警官，身上是否有任何警察標誌，或出示警察服務證不得而知，「被陳宜民以不知道她是警察回應，也有可能，這是保六總隊未來需要改進之處」。

葉毓蘭表示，她支持警政署為了維護警察的執法尊嚴發出強烈聲明，但是更希望警政署的這個態度是標準一致，沒有顏色黨派之分，希望未來看到內政部與警政署都如此挺警察的執法尊嚴。

有網友在留言處提到，「遇到立委這樣粗暴對待警察及女性，還要保六總隊未來要檢討改進！？」她則嗆「識字能力太差，讀懂了再來吠」。也有網友認為，「外交部不出面回應，把警察推到第一線，這算什麼？」、還有人批評「選擇性挺警而已」。

▼葉毓蘭在臉書留言處嗆網友。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

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