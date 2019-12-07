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批女警戴「New Zealand」帽干擾　蔡正元：管警察的徐國勇是謝系

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▲▼國民黨團總召曾銘宗、首席副書記長陳宜民、市議員李明賢召開「外交部新東廠 聯手警方抹黑立委」記者會。（圖／翻攝自國民黨立法院黨團臉書影片）

▲國民黨團召開「外交部新東廠 聯手警方抹黑立委」記者會。（圖／翻攝自國民黨立法院黨團臉書影片）

記者張乃文／綜合報導

國民黨立委及議員6日前往外交部針對「網軍案」抗議，稱要「聲援外交部」，現場狀況混亂，也有立委掛彩送醫。其中國民黨立委陳宜民在樓梯上「動手推女警」畫面曝光，引發議論。國民黨副秘書長蔡正元則聲援陳宜民，他批評，以頭戴的New Zealand帽子為由要把陳宜民移送法辦「荒謬至極」，更直言「管警察的徐國勇本來就是謝系」。

蔡正元7日在臉書「聲援」陳宜民，他提到，太陽花攻佔行政院是時是地都是警察應該出現的地方，警察執勤的結果是被移送法辦，太陽花反而沒事。立委和議員找外交部長陳情不是去攻佔外交部，外交部長卻找來警察干擾，還有沒穿制服的警察，跟圍事保鑣沒兩樣。

蔡正元認為，這是警察不該出現的地方，警察變成外交部長的圍事保鑣「公器被私用」，立委和議員抗議警察的阻擾「天公地道」。

蔡正元更批評，警政署長以陳宜民打落沒穿制服的「女警」頭戴的New Zealand帽子為由，要把陳宜民移送法辦「實在荒謬至極」。

蔡正元更點名內政部長徐國勇，警政署長變成太陽花，外交部成了謝系東廠，而「管警察的徐國勇本來就是謝系」，把警察當成東廠保鑣，又在亂花納稅人的錢，「可惡至極的東廠集團」。

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