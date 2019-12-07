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崑山科大跨域團隊　獲科技部創新創業激勵計畫創業潛力獎

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▲崑山科大跨域團隊，獲2019科技部創新創業激勵計畫創業潛力獎。（圖／記者林悅翻攝）

▲崑山科大跨域團隊，獲2019科技部創新創業激勵計畫創業潛力獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

科技部主辦的「創新創業激勵計畫」，由國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行，崑山科技大學由電腦與通訊系師生團隊，以及新創公司凡立橙共組跨領域團隊，創新創業育成中心重點輔導並參賽，以IOT技術榮獲創業潛力獎及獎金25萬元。

「創新創業激勵計畫」今年已邁入第7年，計畫內容包含辦理創新創業團隊選拔，並鏈結國內外創業輔導資源，鼓勵青年學子科技創業，進而帶動國內創新創業風潮，創造社會價值。本梯次共有125組團隊報名參加，從第一階段評選出40組優秀的新創團隊，再歷經6個月的商業模式課程、培訓及評選，最終僅18組新創團隊進入決選。

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▲崑山科大跨域團隊，獲2019科技部創新創業激勵計畫創業潛力獎。（圖／記者林悅翻攝）

崑山科大育成中心吳宏偉主任表示，該團隊由電通系師生團隊與凡立橙共組跨領域團隊，並由創新創業育成中心重點輔導，以IOT技術結合線上與線下的服務，經由創新智慧型高科技回收技術，透過環保教育，有效提升民眾環保素質及資源回收型態，獲得評審青睞，榮獲創業潛力獎及獎金25萬元。

該跨域團隊除了本次拿下創業潛力獎，日前也已榮獲2019「龍騰微笑智聯網創業競賽」全國第3名及獎金50萬元，經科技部推薦成為2019創新創業激勵計畫種子隊伍，再獲佳績。凡立橙股份有限公司近年也陸續獲得2019第12屆100位MVP經理人、2019台灣循環經濟獎、2018經濟部全國循環經濟競賽金獎，以及2018國發基金創業天使計劃等，成績相當亮眼。

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