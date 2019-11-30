年輕人開店成功率低　王令麟：不要只想著當老闆

▲東森集團總裁王令麟28日到南華大學開講，與師生們分享如何在逆境中創生、永續經營企業。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／嘉義報導

東森集團總裁王令麟28日南下嘉義到南華大學開講，分享自身的創業歷程，如何在逆境中創生、永續經營企業，吸引校內近300位師生、校友以及企業人士參與，而會後與年輕學子們的精彩互動中，多圍繞在創業問題上，王令麟卻說不要急著創業，因為年輕人開店成功率很低。

在網路時代，要創業做生意並不難，但王令麟以過來人經驗提醒，創業一點也不簡單，例如他日前到加盟展參觀，雖然有的喊出準備小資本2萬元、5萬元就可以開店，對於有創業夢的年輕人是一大誘因，但若缺乏行銷管理經驗，再加上其他費用支出，想要一開店就賺錢其實很難，年輕人開店成功率很低，甚至不到3%。

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王令麟認為，年輕人不要急著創業，畢業後不要只想著當老闆，因為在學校課程中學到的只是基本功，真正的經濟知識是在社會上磨練出來的，應該腳踏務實進到企業公司裡想辦法盡量學習，從工作中培養個人的管理經驗、判斷力甚至是國際觀，此外，學習態度比一開始只計較薪水更重要。

對於學生問到「個人創業好還是團隊創業好」，王令麟提到，找合作夥伴除了理念要相同，還需要術業專攻的不同角色，即使是三個臭皮匠一起創業，也要有不同性質的人才組成，假設團隊裡每個人都很會寫程式，卻沒有人懂得如何拉生意，這樣的創業很容易失敗。此外，他也建議當有目標想做一件事情時，不妨寫下要做的10個理由，以及不能做的10個原因，讓自己能夠謹慎評估去執行。

▲霸氣總裁化身一日講師 王令麟赴南華分享永不放棄人生歷程。(採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者張凱喨)