閨蜜遭下藥性侵！好友「獻身當餌」願做全套　上演汽旅復仇記

▲小可喝下摻藥咖啡，意識漸漸模糊...（圖／翻攝自pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名林姓男子4年前一人分飾兩角，假扮應召站女負責人對外應徵，再扮演嫖客下藥性侵。小可（化名）受騙前往摩鐵，卻遭下藥性侵，等到醒來時只剩自己一人。小芬的2個閨蜜得知後，決定以自身作餌，設局展開復仇，最終幾人紛紛被判刑。

判決書指出，林男2015年9月16日利用通訊軟體WeChat結識小芬，自稱是某應召站女負責人「筱薰」，要應徵女子進行半套性服務。小可信以為真，隔天中午前往指定的汽車旅館，林男則男客身分登場，並趁機在咖啡中加入不明藥劑。

小可喝下咖啡後，意識逐漸模糊，遭林男性侵得逞，等到再次醒來已不見對方身影，更未留下任何款項。小可不甘受辱，向閨蜜小春（化名）、小芬（化名）傾訴，2人聽聞後忿忿不平，決定以小春作餌，主動用微信加林男好友，再約出對方復仇。

同月22日，林男故技重施，以「筱薰」身分詢問小春要不要從事性工作，沒想到小春一口答應，還在電話中加碼稱願從事全套性交易，讓他聽完見獵心喜，立刻佯稱男客已經預約在台中某汽車旅館。

事實上，小春早就把電話開擴音，小可則在一旁確認男方聲音，最終確認是林男，幾人立即展開行動。9月24日晚間，小春依約進入指定房間，但5分鐘隨即佯稱要出去接一下母親電話，埋伏在外的小可、小芬見時機成熟，立刻持BB槍進入房內，朝牆壁開了2發鋼珠彈，喝斥林男「不要動」。

3女進房後，先是逼問為何性交易不給錢，隨後搶走林男放在床頭的衣物、包包，丟進浴缸內浸濕，不讓林男離開，全程約15分鐘。林男見幾人離去，立刻打電話到櫃檯請求報警，結果警方到場後，馬上查扣林男使用的手機，全案細節因此曝光。

台中地方法院審理後，將林男依藥劑強制性交罪判處7年6個月。至於小可、小春及小芬等3人，則因剝奪林男行動自由，加上彼此聯絡、分工，有明顯犯意，因此依強制罪各處拘役30日，可易科罰金3萬元。

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