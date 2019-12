電影製片力挺「性侵合法」　狂言：這不嚴重！女性就該配合滿足

▲印度電影製片希爾林前已關閉個人臉書。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

印度性侵案層出不窮,日前才傳出一名女獸醫遭4名男子性侵後,又被放火燒死。豈料印度電影製片人希爾林(Daniel Shravan)卻在臉書表示,政府應該要將「無暴力性侵」合法化,並且要求女性應隨身攜帶保險套與性侵犯合作,「謀殺是不可原諒的,但性侵不是件嚴重的事情。」此言一出引發各界抨擊,希爾林已將貼文刪除,且關閉臉書,本人尚未出面回應。

希爾林認為,雖然謀殺不可原諒,但性侵並不是一件嚴重的事,為了女性安全,政府應該將沒有暴力的性侵合法化,女性甚至應該隨身攜帶保險套,並配合性侵犯,「如果你即將被性侵了,就給對方一個保險套,在他滿足性慾的時候配合他,這樣你就不會受到傷害了。」

Dear @TelanganaDGP here is another misogynist we are reporting who is inciting #ViolenceAgainstWomen on social media. His FB profile is https://t.co/1wRonGYN73 pic.twitter.com/YnPSuDVW7K