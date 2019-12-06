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前進的腳步永不停歇　ETtoday新聞雲新聞部資深副總編輯朱方蟬

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▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）

職場路在哪個時候轉彎？或許過場不一定美妙，但展開的風景往往出人意料。

2011年9月，任職報社的我，腳傷踝裂又滿心疲憊，面臨接下來數個月的行動不便，於是遞了辭呈，打算先休息一陣子。沒想到，正籌備開站的「E T t o d a y」找上了我！衡量當下的自身狀況，我提出「不要規範我進公司上班，我也不會要求薪水。」的任性條件，竟意外被接受了。

於是，我拄著拐杖、拖著石膏腳，踏入這段「ETtoday」的神奇之旅。

開啟一段ETtoday神奇之旅

我過往的職場經歷裡，有過幾回開創與改革的工作，從零開始的動腦擘劃與經營，對我來說是有趣的事。能加入「ETtoday」的草創是幸運的，有一群願意尊重、信任並放手讓我神展開的長官們，再加上一起努力打拼的熱血年輕夥伴們，每一次靈光乍現發展出的不可思議，每一階段目標策動創造出的種種不可能績效，今日回顧依然熱血賁張。也因為這般天時地利人和與超能量氛圍，讓我進「ETtoday」的約聘初衷，自我淪陷成365天不打烊，並經常處於腎上腺素激增的長期奮戰中。

▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

「ETtoday」的娛樂中心從 2011 年的三位記者開始，2019年已經擴展出包含採訪、編輯、影音、節目、企劃、社群等，超過50人的團隊。過程中，我們自詡是最新、最沒有包袱、最樂於嘗試網路新鮮事的媒體，經常在可控風險中大玩傳統媒體所欠缺的新領域，也試圖在媒體與平台之間遊走突破。

2011年開站初始，為了衝流量與品牌曝光，我們以玩心嘗試《新宅男女神》票選。連辦四屆下來，活動流量從200萬到3,000萬，由線上新聞票選結合線下實體活動，女神粉絲會、女神線上視訊、Hangout、頒獎典禮⋯等，辦得有聲有色。

2015年6月1日凌晨，藝人安鈞璨驚傳過世，娛樂大事件的首發與團隊接力所迸發的能量，讓當天的娛樂新聞創下驚人的13,292,930流量，「ETtoday 新聞雲」全網流量更高達20,764,079，首度超越蘋果網絡的19,961,623。

▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）

娛樂中心有一群強迫症患者

2015年9月「ETtoday 星光雲」網站開站，娛樂中心從原先的編採與社群，擴張出影音、企劃、節目的全平台計畫。開站活動除了電視金鐘獎全程網路直播，還邀請吳宗憲開直播當「ETtoday 星光雲」一日總編輯。面對當時市場上只有蘋果「動新聞」的視頻獨占，「星光雲」的影音團隊，很快地在一年內就突破了「動新聞」的點擊量。

網站獨立之後，以綜合性娛樂為主的「星光雲」也開始對分眾市場展開經營，先開闢了「ET 看電影」專屬頻道，在2017年與金馬獎合作，共同參與屬於華人電影圈的盛事。「韓星爆爆」的粉絲專區，讓 ETtoday 的韓國娛樂獨佔鰲頭，在2018年零時差同步直播韓國娛樂市場最大盛事MAMA頒獎典禮，宣告在台灣的韓國娛樂霸主地位無可動搖。

猶記得在「ETtoday 新聞雲」開站兩年後，我們快速超越了多家媒體的點擊量，2014年的我對著同事說：「ET娛樂要超越市場第一的蘋果娛樂！」說著說著自己都笑了，覺得夢好大、距離好遙遠。

娛樂中心有一群強迫症患者，每逢重大戰役，就自動出現瘋狂的團隊力、即時力，各項數字也屢屢狂飆翻新。在2016年，「ETtoday星光雲」的流量超越了「蘋果娛樂」！2019年的「ETtoday 星光雲」，不僅流量與視頻點擊是全台娛樂媒體第一，四個分眾粉絲團總粉絲數超過270萬。

▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）

這個領導非常不可思議

隨著職務的轉換，這兩年我有更多的機會接觸到東森集團的大家長王令麟總裁。多次會議上，聽著總裁對新聞雲和集團的指導，以及對每個計畫的中長程目標所流露出的視野與高昂鬥志，我覺得這個領導非常不可思議。他總是「超廣角」看一可以想到十，樂觀積極的擘劃大未來，讓我們跟隨在後奔跑追趕，同步也開闊了觀點。

王總裁對集團員工的照顧與幫助，經常在指令細節與實際行動中讓人感受暖意，他的宏觀與感性，也擴及到各種需要幫助的族群。在娛樂領域中，2018年的《東森劇場悶鍋出任務》，是他主動拋出開拓資深藝人演出機會的想法；而投資近億的大型選秀節目《聲林之王》，除了將視野擴及海外之餘，更是他力圖振奮沈寂已久的台灣娛樂市場的高度與用心。

在王總裁的期許與力挺下，「ETtoday 星光雲」不會僅滿足於站上台灣娛樂媒體第一品牌，我們前進的腳步不會停歇；未來，「星光雲」不只是ETtoday旗下的分眾媒體，要奮力朝華人市場最有影響力的娛樂平台大步前進，更將以既有的豐沛資源，朝多元化服務讀者的目標前進。

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