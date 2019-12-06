【瑪法達談星】12.04～12.10風象星座！天秤開發新戰場的絕佳時機

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（12.04～12.10）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

合則兩利，分則兩敗。某合作關係攸關成敗至鉅的這段日子，近期迫於情勢得做出艱難決定，兩害相權取其輕，沒有獨立作業或片面主導全局的籌碼。著眼大局，得對現狀做出理智妥協。事業轉為私下練功、積極補強弱項、挹注不足，也幸運獲得有力盟軍，不急於展示肌肉。近期法律爭議、誤會爭議有解。小有偏財。愛情是心扉緊掩。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

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順水行舟，安常處順。延續上週好運、吉兆再度敲門的這段日子，儘管看似被動推向新領域、新路線甚或新位置，得失未定、變數仍多，卻是開發新戰場、試探替代路徑的絕佳時機，靜不如動。小型計畫、派遣工作或救火任務處理得宜。儘管年終諸事千頭萬緒，無損處理工作有條有理、敬業有加的專業水準。手氣佳。愛情是飄蕩中的定錨。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

眾望所歸，齊心共濟。友誼宮吉星簇擁的這段日子，歲末年終人氣指數居高不下，擁有不棄不離的鐵桿粉絲與同溫層好友，人脈也數度發揮關鍵助力。常能得貴人指點迷津、穿針引線，或號召群雄共襄盛舉，享受友誼的溫度與為公益獻身的成就感，「社交籌碼」雄厚。事業樂在其中，某長期心願可望實現。財運擺盪。愛情是種幸福慣性。



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