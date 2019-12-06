遭爆「3個女人」害自斷手腳　柯文哲嘆管不到蔡壁如：我跟她check一下

記者陳家祥／台北報導

民眾黨發起人蔡壁如接受專訪時，爆料曾有「3個女人」來跟台北市長柯文哲要專簽補助，除了楊蕙如，另一位是前市議員顏聖冠，還有一個是《自由時報》記者。對此，柯文哲6日受訪時不願多談，「2017年喔，年代久遠」，強調自己廢掉的專簽很多，重點是要有規則，不要扯到是因為誰廢掉什麼。柯還說，蔡壁如離職後很麻煩，以前在市府內還可以管，現在離職了管不到，「我回去跟她check一下」。

「卡神」楊蕙如案持續延燒，昨蔡壁如自爆有3個女人常來跟柯文哲要專簽，讓風波延燒到柯文哲身上。6日柯出席成功橋拓寬工程竣工典禮，會後被問到是否因「3個女人」而自斷手腳廢掉市長專簽？柯想了想後，先是問記者「是指小巨蛋的公益檔期？」接著才說，廢掉一個是小巨蛋的公益檔期，以前50天是打分數、20天是市長專簽，那個後來廢掉；後來運動的補助，則是訂一個評分標準，按照分數然後去決定補助的金額。

媒體追問，是否因為覺得「3個女人」一直吵，才決定覺得回歸局處處理？柯文哲笑說，「蔡壁如我發現她離職後很麻煩，市府內還可以管，離職了管不到」，稱回去要跟蔡壁如check一下。至於國民黨議員徐弘庭爆料過去有指示蔡壁如去和楊蕙如溝通處理標案，柯則說「你說我派蔡壁如去跟楊蕙如講這事情？2017年喔，年代久遠」。

柯文哲強調，過去和楊蕙如合作到一半就拆夥了，「後來發現我們付不起那個價碼」，這時一旁的議員游淑慧吐槽「2018年好像也有補助一次？」，柯笑說，「妳怎麼在這裡哈哈哈」。

柯文哲強調，自己廢掉很多專簽，就是說全部用打分數的，有一個委員會按照分數排，然後就多少分可以補助多少錢，「我們訂了一個規則，不見得說因為這件事情，我想重點是有規則，不要扯到是因為誰廢掉什麼」。

對於是否想要切割楊蕙如？柯文哲說，「我要切割什麼？」反正就按照規矩來申請，後來就把過去的一些專簽、那種市長可以裁量權的，都盡量廢掉。柯強調，終究還是要依法行政，「啊就是這樣，我做法是這樣，我們是依法行政，如果發現有破洞我們就一個一個補起來」，如果不依法撥款，這些公務員不是要去坐牢嗎？當時也許規則不完備，但我們一樣一樣去修正。

柯文哲釣，沒有碰到卡神就失憶，「我也沒有失憶啊，你今天問我早餐吃什麼我都要想一下，我要回去查資料才知道」。



▲柯文哲出席「成功橋拓寬工程」工程竣工暨感恩茶會。（圖／記者張榮恩攝）