國民黨再赴外交部抗議楊蕙如案　藍委手遭夾傷竟導致「壓迫性窒息」送醫

記者林銘翰／台北報導

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，部分國民黨立委與台北市議員6日上午再赴外交部抗議，要求外交部說明駐日代表謝長廷是否捲入其中。隨後國民黨團總召曾銘宗、立委陳宜民於立法院召開記者會，痛批外交部駐衛警察因推擠造成立委林奕華與陳玉珍胸口壓迫性窒息、手部挫傷，且有「呼吸窘迫」之險境，立委黃昭順也因手腕扭傷送往台大醫院急診。

「卡神」楊蕙如案持續延燒，國民黨立委賴士葆3日下午率領黨籍立委候選人陳明義、李永萍等人「抬棺材」赴外交部抗議，6日上午曾銘宗再帶領台北市議員徐弘庭、李明賢、張斯綱、王欣儀至外交部抗議，黨籍立委陳宜民、黃昭順、費鴻泰、徐志榮、林德福、林奕華、陳玉珍等人也陪同前往抗議。

▲國民黨立委再赴外交部抗議。（圖／國民黨團提供）



不料，一行人抵達外交部後試圖由大門口進入，卻當場遭到外交部駐衛警察攔阻，雙方僵持近一個多小時，數度發生推擠造成多人手指遭大門夾傷，不僅林奕華腳踝、膝蓋受傷，陳玉珍也因為呼吸困難雙雙送醫治療。

隨後曾銘宗與陳宜民返回立法院召開記者會，痛批外交部「藐視國會議員」，導致多名同志遭到受傷送醫。曾銘宗表示，國民黨團為了表示對外交部的尊重，一大早就通知國會聯絡人將前往外交部拜會吳釗燮，豈料外交部竟在外圍佈滿超過百名員警，並設置多道拒馬圍欄，拒絕立委、市議員進入。

▲國民黨團召開「傲慢外交部」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



曾銘宗說，國民黨團嚴厲譴責無理、蠻橫、誇張的外交部，要求吳釗燮必須下台負責，而總統蔡英文也應該為任命如此無理、囂張、傲慢的部長向全民道歉。

陳宜民則批評，外交部已經將自己當作化外單位，讓監督部會的立委吃閉門羹，以人牆、拒馬將立委們擋在門外，過程中林奕華與陳玉珍更被夾在大門邊非常危險，「以我醫學上的判斷，陳玉珍已經有呼吸窘迫的狀況」，外交部此舉非常糟糕且不合理。

陳宜民說，吳釗燮不願意面對謝長廷的所作所為，應該先深自反省檢討，並出面與國人交代外交部的立場為何。他表示，民進黨動用國家機器與網軍無所不用其極地帶風向，造成一位優秀的外交官喪生，蔡英文與吳釗燮都應該說清楚講明白，「我們會繼續追究下去」。

▲國民黨立委再赴外交部抗議，林奕華受傷送醫。（圖／國民黨團提供）



對此外交部提出3點聲明回應。外交部首先強調，「外交部是代表國家處理對外關係的機構，不應是國內政治人物為選舉造勢、進行政治作秀的場域」。

外交部提到，在12月3日曾有其他立法委員及立委參選人進入外交部以遞交陳情書為由，進行羞辱國家常任文官之實，並造成同仁工作上的困擾。外交部呼籲各界政治人物自重，切勿消費外交人員及國家文官，賺取選舉利益。

外交部指出，有關楊蕙如遭檢方起訴事與外交部無關。外交部前已多次申明，該案已進入司法審查，外交部表示尊重。基於行政中立原則，對於任何選舉造勢行為，外交部恕難配合。

▲國民黨立委再赴外交部抗議，陳玉珍受傷送醫。（圖／國民黨團提供）



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