美韓軍費協商僵持「本月首爾續談」　南韓代表：力拚年底達協議

▲南韓總統文在寅與美國總統川普2017年11月造訪駐韓美軍基地漢弗萊營。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

美韓軍費分攤第四輪協商落幕，韓方負責談判事務的首席代表鄭恩甫（Jeong Eun-bo）已於5日晚間搭機離開華府返國。他在上機前表示，本周的協商進度仍無具體進展，但美方要求大幅提高南韓分攤費用的立場並沒有改變，未來仍要繼續縮小雙方的意見分歧，「我們會努力在年底前完成談判。」

韓聯社報導，美韓針對如何分攤2.85萬名美軍人員的費用展開磋商，此輪軍費分攤談判會議於3日、4日在美國華府登場，旨在簽署第11分防衛費分擔特別協定（Special Measures Agreement，簡稱SMA）。鄭恩甫提到，他重申南韓政府一貫立場，也就是協商應該要在現有的防衛費分擔特別協定框架下磋商，但美方的立場也沒有改變。

「以目前情況來說，我們現在處於『需要持續縮小分歧』的狀態」，鄭恩甫被問及年底是否很難達成協議時提到，本月將會在首爾與美方首席代表德哈特（James DeHart）見面，繼續磋商，「我們會努力在年底前完成談判。」

川普政府先前要求首爾當局分擔近50億美元的軍費，漲幅近5倍，以支付駐韓美軍工資等。消息一出，許多專家認為，軍費增加幅度一般都在5%至10%之間，川普喊漲500%根本是在「敲竹槓」；外界認為，如果南韓最終真的同意此方案支付這筆龐大費用，川普肯定會拿來當作2020年美國總統大選爭取連任的政績。

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▼美韓防衛費分擔特別協定將於今年底到期。（圖／達志影像／美聯社）