簡直電影情節！搶匪劫「快遞貨車」逃逸　40輛警車沿路狂追…槍戰致4人亡

▲搶匪劫持UPS貨車逃逸。（圖／翻攝自Youtube／10News WTSP）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛羅里達州在當地時間5日傍晚，發生一起警匪追逐案。當時2名嫌犯搶劫了一間珠寶店後，在逃跑過程中劫持一輛「優比速」（UPS）的快遞貨車，並與警方展開追逐，途中雙方連開多槍，途中快遞司機和一名路人不幸中彈身亡，最後在1個多小時的追逐對峙後，2名嫌犯遭擊斃。目前聯邦調查局（FBI）正全力調查案情，也要釐清受波及的傷亡者，究竟是被警察還是嫌犯開槍擊中。

綜合外媒報導，科勒爾蓋布爾斯（Coral Gables）警察局長赫達克（Edward J. Hudak Jr.）表示，他們在5日下午4點17分接到珠寶店內的警報，並在90秒內抵達現場，但2名搶匪已開車逃逸，並在路上挾持了一輛UPS快遞貨車，並將司機作為人質，在布勞沃德郡（Broward County）一路狂飆，撞毀多輛汽車，40多輛警車也在後方追逐，根據CNN報導，後方警車的數量多到長約1.6公里。

▲佛州警方出動40多輛警車追捕。（圖／達志影像／美聯社）



《美聯社》指出，新聞直升機一路跟拍，當搶匪車輛卡在十字路口中間時，警方利用周圍車輛作為防護，慢慢從後方包圍。從畫面中可以看到，卡車內部充滿煙霧和槍口閃光，不久後卡車司機就從車內掉出，明顯中槍身亡，最後2名搶匪也被擊斃。FBI調查員皮羅（George Piro）也證實，除了搶匪和司機外，還有另一名路人遭波及身亡。

▲UPS貨車車窗全碎。（圖／達志影像／美聯社）



皮羅表示，現在全案處於初步調查階段，目前無法判定死者是被警察還是搶匪的子彈擊中，「犯罪現場範圍非常大，情況非常複雜。」追逐戰結束後，現場都還留有醫用紗布、貨物包裝、還有其他被撞擊留下的碎片，當地交通也尚未恢復。

UPS發言人格雷夫斯（David Graves）發出聲明，表示該公司會全面配合調查，「得知UPS的員工是這起毫無意義的暴力行為受害者，我們感到非常悲痛，並對員工的家人與親友表示哀悼。」

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