華為遭指威脅國家安全　陸外交部：按邏輯「中方也可懷疑波音」！

▲波音737 MAX 客機曾發生空難意外，中國民用航空局便發出停飛公告。（圖／翻攝自波音官網）

記者朱世凱／綜合報導

美國國務院發言人近日發表聲明指出，倘若允許華為、中興等中國電信企業參與一國5G網路任何部分的建設，都是不安全的，恐怕會對該國公民的隱私、人權和安全構成重大風險。大陸外交部發言人華春瑩昨（5）日對此表示，如果按照美方某些人的邏輯，中方是不是也該懷疑波音？「美方動輒將安全掛在嘴邊，我很想問一問，安全的標準到底是什麼？」

綜合陸媒報導，美國聯邦通信委員會（FCC）11月底也通過一項決定，認定華為威脅美國國家安全，因此禁止當地農村地區運營商使用通用服務基金（USF）購買華為設備。華春瑩表示，「究竟應該由誰來裁定和判斷什麼是安全、什麼是危險？如果一個人既當運動員又當裁判員，還總是不停地吹黑哨，這個人還值得信任嗎？這場比賽還會是公平的比賽嗎？」

▼華為被指威脅國家安全。（圖／CFP）

華春瑩接著說，「美方的所謂『安全陷阱』乍聽之下很堂皇，實際很荒唐；如果按照美方這種『只要是中國的東西就是危險的』荒謬邏輯，那是不是中國生產的衣服、鞋子美國人也都不能穿，因為這也可能產生安全威脅？」

她續稱，「我記得不久前看過一個報導，微軟公司前首席執行長比爾·蓋茲（Bill Gates）出席一場公開活動時作了一個非常有意思的比喻，他認為『只要是中國的東西就是危險的』這種邏輯很荒唐。他表示，中國購買了波音公司大量飛機，波音飛機上有大量美國軟件。如果按照美方某些人的邏輯，中方是不是也應該高度懷疑和警惕美方會發出奇怪的命令，讓波音飛機引擎突然熄火？那麼中國或者其他國家誰還敢買美國生產的飛機、汽車和其他任何電子產品？」

▼大陸外交部長華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

華春瑩也指，「包括英國政府、德國聯邦資訊安全辦公室及歐盟委員會等機構經過多年審查都沒有發現華為存在明顯『後門』。相反，根據公開報導，多家美國公司，如思科、蘋果公司等都存在安全漏洞，爆出過多起『後門』事件。華為公司早已公開表明，願意同有關國家簽署無『後門』協議，也願意接受第三方檢測和監督。不知道美方能不能作出同樣的承諾？」

她最後說，「我們希望並相信有關國家會從自身長遠利益出發，堅持獨立判斷，堅持公平、公正、非歧視原則，拿出足夠的智慧不掉入美方所謂的『安全陷阱』。」

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