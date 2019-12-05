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主婦有感！11月蔥價是去年的1.76倍　漲幅創87個月新高

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▲▼11月蔥價是去年的1.76倍。（圖／翻攝自東森新聞）

▲11月蔥價是去年的1.76倍。（圖／翻攝自東森新聞）

記者林彥臣／綜合報導

今年11月蔥價大漲，家庭主婦跟小吃業者最有感！主計總處今天發布11月消費者物價指數（CPI）年增0.59%，與民生息息相關的17項重要民生物資CPI年減0.78%，創44個月來最大跌幅。不過蔥價則較去年同期漲了1.76倍，漲幅是87個月以來新高。

在11月時就有蔥油餅業者無奈表示，進價1公斤250~300之間，可是已經一個月沒颱風了，蔥價來是很貴，是有一點受不了了，蔥貴的時候就只能犧牲一點，一天大概多幾百塊的蔥錢，沒有蔥的話做出的餅就不一樣了，就沒味道了，而且餅會黏在一塊兒，變得沒有層次。北農運銷產量每公斤行情，8月184元，9月230元，10月255元，11月289元。

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▲全國知名的宜蘭三星蔥。（圖／記者游芳男攝）

▲蔥價估計明年1、2月才會回穩。（圖／記者游芳男攝）

主計總處專門委員邱淑純指出，受今年8月、9月颱風與豪雨影響，蔥價上揚，由於蔥的生產週期大概需要3至4個月，若從復耕起計算，蔥價大概要到明年的1月至2月間才會回穩。

至於11月的CPI較去年同期上漲，邱淑純說明，主要是受水果及蔬菜、醫療費用、旅遊團費等項目上漲所造成；不過蛋類、燃氣、油料費、通訊費與3C產品價格下跌，抵銷部分漲幅。

行政院穩定物價小組關注的17項民生物資CPI年減0.78%，創44個月來的最大跌幅。其中，跌幅最大的雞蛋項目，跌幅達17.62%，不過較10月已略有回升。

今年以來，物價漲幅溫和平穩，而11月的核心CPI為0.55%，依舊穩定成長，反映國內並無通縮疑慮。

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