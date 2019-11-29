驚！蔥油餅餐車「邊跑邊燒」　瓦斯桶也著火生財器具全燒成廢鐵

▲小貨車先是冒白煙，隨即起火燃燒，張姓婦人趕忙將車停靠路邊，但整輛車還是付之一炬。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮台1線上，29日下午2時左右發生了火燒車的意外事件；1輛由張姓婦女所駕駛的小貨車，行駛在台1線上準備到市區去賣蔥油餅時，突然發現後車斗冒出白煙及火苗，隨即停在路邊並報警求援，眼見火勢一發不可收拾，消防局人員抵達時整輛車已經燒成廢鐵，連放在車內的現金8000元也都燒光了。

張姓婦人表示，自己每天都會到後龍市區賣蔥油餅，就在下午接近2時的時候，一路往常的行駛在台1線上，誰知就在阿貴師醒獅團前，突然後車斗竄出火苗，趕緊將車停在路邊並報警求助；一時間也忘了裝有現金8000元的皮包及手機放在副駕駛座上，等到消防人員到時，整輛車和現金早已燒得精光。

▲▼整輛小貨車及車上的生財器具，通通燒成廢鐵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，接獲通報後立即派遣後龍分隊5車8人前往灌救，火勢不到10分鐘就控制住，但因為車上內瓦斯桶燃燒，瓦斯開關閥受燒無法關閉，只好以水霧降溫冷卻鋼瓶；等待火勢撲滅後小貨車也燒得只剩骨架，全部生財器具通通付之一炬，所幸張姓婦人先行離開車內沒有受傷，至於詳細起火原因還有待調查。

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