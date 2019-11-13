　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「嘉義市物價越來越貴，這樣90元怎算的？」　網一看：台北要200吧！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

「嘉義市物價越來越貴，這樣90元怎算的？」　網看傻：你來台北就知道。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

▲原PO說，滷肉飯大碗20元、小碗15元、肉羹20元、燙青菜15元、皮蛋豆腐20元。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文說，「嘉義市物價愈來愈高了，這樣90元，到底是怎麼算的！」結果其他人看完發現是「反串文」，紛紛暴動求地址，「便宜到死........台北要200吧」、「你來台北就知道」、「高雄燙青菜就要30了。」

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團發文，引起熱烈討論，獲得快9000人按讚。根據他貼出的照片，共點了兩碗滷肉飯、一碗羹湯、一份燙大陸妹和一份皮蛋豆腐。

請繼續往下閱讀...

原PO後來也補充說，很多人問怎麼算的，他解答一下，滷肉飯大碗20元、小碗15元、肉羹20元、燙青菜15元、皮蛋豆腐20元。

▼你買滷肉飯要多少錢？（圖／資料照／記者陳涵茵攝）

▲滷肉飯,滷肉,滷汁,台灣小吃。（圖／記者陳涵茵攝）

對此，許多人發現這是「反串文」紛紛留言，「這肯定是給台北人看的炫耀文」、「90在台北你只吃得到肉羹跟燙青菜，要知足了」、「在台北吃90的話，應該小滷20、燙青菜30跟肉羹湯40」、「嘉義很多賣吃的都很便宜」、「想搬去嘉義住了」、「超便宜，我們桃園這邊小滷就要35了」、「苗栗市這樣子要190元」、「我們這裡皮蛋豆腐要40耶！！！已哭」、「留下地址，讓我去看看怎麼一個貴法。」

還有台北人精算，「台北這樣要200多吧，滷肉飯50、30、肉羹40、皮蛋豆腐50、燙青菜50。」也有不少眼尖網友發現，這是位在嘉義市東區的一間店，「都已經很便宜的價錢，嘉義哪裡還吃得到20的滷肉飯啦？」原PO也回覆網友的問題說，店內賣最貴的好像是一碗30元的乾麵。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／花蓮瑞穗嚴重車禍！ 1女頭顱破裂倒血泊慘死
馬俊麟光速解凍！「留美富二代」身分曝光…停工1個月倒數復出
全文／宋楚瑜「終局之戰」：我準備了44年　期待扮演獨孤求敗
尹馨大方認愛張承中！甜洩交往超過半年：慢慢認識對方
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12月辦非洲豬瘟模擬爆發演習　應變中心擬拉高「廚餘養豬」罰則

多益妹帶「最愛的甜點」拜龍山寺月老！隔天被180帥哥搭訕...粉紅神展開

力挺人安「寒士吃飽30」　盼窮苦人能吃一頓團圓飯

妹子訂刈包外送…驚見菜單「割X皮」！　殘忍到男網友縮一下：看了都痛

柯文哲出席洲美三王宮聖誕全國慶典　一同關懷銀髮長照議題

小一兒認真寫作業...到校「連7天被撕2半」！媽氣炸　網見字跡怒轟：強迫症嗎

中華隊3球員赴日比賽起飛30分前因役男問題遭攔　立委批「爛爆了」

「嘉義市物價越來越貴，這樣90元怎算的？」　網一看：台北要200吧！

到舊金山看兒子！媽媽回國前…親煮咖哩、炸排骨　「55份料理包」母愛滿桌

「澎金馬」首波春節機票11/26起開搶　訂票規則、開票期限一次看

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

圭賢變裴勇浚「無表情跳SORRY SORRY」　P.O看了秒爆笑..但自己一樣好笑啊XD

12月辦非洲豬瘟模擬爆發演習　應變中心擬拉高「廚餘養豬」罰則

多益妹帶「最愛的甜點」拜龍山寺月老！隔天被180帥哥搭訕...粉紅神展開

力挺人安「寒士吃飽30」　盼窮苦人能吃一頓團圓飯

妹子訂刈包外送…驚見菜單「割X皮」！　殘忍到男網友縮一下：看了都痛

柯文哲出席洲美三王宮聖誕全國慶典　一同關懷銀髮長照議題

小一兒認真寫作業...到校「連7天被撕2半」！媽氣炸　網見字跡怒轟：強迫症嗎

中華隊3球員赴日比賽起飛30分前因役男問題遭攔　立委批「爛爆了」

「嘉義市物價越來越貴，這樣90元怎算的？」　網一看：台北要200吧！

到舊金山看兒子！媽媽回國前…親煮咖哩、炸排骨　「55份料理包」母愛滿桌

「澎金馬」首波春節機票11/26起開搶　訂票規則、開票期限一次看

5點聲明談兩岸　宋楚瑜高呼：票照投、網照上、總統副總統照罵

中信盃黑豹旗／曾以螃蟹球出名　劉崇聖速球更犀利

還原台語諧音偷罵蔡英文「ㄐ一女」　謝龍介澄清：有其父必有「其女」

「幫我衝人氣」女自稱直播主　向3男借手機盜刷點數詐財

詩肯前三季EPS 1.16元台北旗艦店今開幕　迎旺季全年獲利可期

周圍房價省一半！1200萬元起買永康透天案　地上權產品意外夯起來　

小英批港府對民眾開槍　國台辦：請她「縮回伸向香港的黑手」　

兩岸大學生籃球賽落幕　陸MVP：欽佩台灣選手拚搏精神

「冷氣機」從8樓掉落…砸中嬰兒車內2歲女童亡　一旁母親毫髮無傷

兄妹害怕亂倫曝光勒死2親生兒　倖存4孩淚訴：希望他們被關300年

生活熱門新聞

吊車大王擁20妻妾　4億後宮曝光

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

吊車大王豪送60輛賓士　直接幫業務換新手機

海鷗颱風最快今生成晚起變天　下周雨更多高溫掉7度

爸往生第二天跪遺照前哭　「我睡一下怎變這樣？」

買死過人中古屋「一開門滿精彩」　地基主說話樣貌曝

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

路邊紅包放百鈔　她曝光用途怒了

民雄鬼屋古井傳哭聲「嚇逃剩1男4妹」　苦主：劫難開始

外送員怒！foodpanda新制硬逼代墊餐費

塔台英雄李宏鳴43歲大腸癌病逝

交通部認證！電動機車年花費比油車還高

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

更多熱門

相關新聞

球迷運彩神預測韓國輸7分　爽賺18倍獎金

球迷運彩神預測韓國輸7分　爽賺18倍獎金

12日全民共識就是「唯一支持韓國輸」，中華隊也很爭氣以7:0在世界12強棒球賽完封南韓，南韓媒體甚至以「千葉慘案」來形容這次的潰敗，網路上也有球迷曝光了自己買的運動彩，神準預測中華隊7:0痛宰南韓隊的賠率高達18倍。甚至有網友惋惜，「應該下注100萬」。

便當店阿姨不演了！他聽到殘酷真相崩潰

便當店阿姨不演了！他聽到殘酷真相崩潰

新訓首放假哭點超低　媽買香雞城！關東橋兵10分鐘嗑光

新訓首放假哭點超低　媽買香雞城！關東橋兵10分鐘嗑光

柯市長帶頭動起來！　東區店面空置數下降約4成

柯市長帶頭動起來！　東區店面空置數下降約4成

鄰居輕蔑質問！母怒飆腦麻兒下秒神轉

鄰居輕蔑質問！母怒飆腦麻兒下秒神轉

關鍵字：

爆廢公社嘉義市台北物價

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁20妻妾　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

張奕是誰？不再只是陽岱鋼表弟　一夕間成抗韓英雄

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面