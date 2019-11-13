「嘉義市物價越來越貴，這樣90元怎算的？」　網一看：台北要200吧！

▲原PO說，滷肉飯大碗20元、小碗15元、肉羹20元、燙青菜15元、皮蛋豆腐20元。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文說，「嘉義市物價愈來愈高了，這樣90元，到底是怎麼算的！」結果其他人看完發現是「反串文」，紛紛暴動求地址，「便宜到死........台北要200吧」、「你來台北就知道」、「高雄燙青菜就要30了。」

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團發文，引起熱烈討論，獲得快9000人按讚。根據他貼出的照片，共點了兩碗滷肉飯、一碗羹湯、一份燙大陸妹和一份皮蛋豆腐。

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原PO後來也補充說，很多人問怎麼算的，他解答一下，滷肉飯大碗20元、小碗15元、肉羹20元、燙青菜15元、皮蛋豆腐20元。

▼你買滷肉飯要多少錢？（圖／資料照／記者陳涵茵攝）

對此，許多人發現這是「反串文」紛紛留言，「這肯定是給台北人看的炫耀文」、「90在台北你只吃得到肉羹跟燙青菜，要知足了」、「在台北吃90的話，應該小滷20、燙青菜30跟肉羹湯40」、「嘉義很多賣吃的都很便宜」、「想搬去嘉義住了」、「超便宜，我們桃園這邊小滷就要35了」、「苗栗市這樣子要190元」、「我們這裡皮蛋豆腐要40耶！！！已哭」、「留下地址，讓我去看看怎麼一個貴法。」

還有台北人精算，「台北這樣要200多吧，滷肉飯50、30、肉羹40、皮蛋豆腐50、燙青菜50。」也有不少眼尖網友發現，這是位在嘉義市東區的一間店，「都已經很便宜的價錢，嘉義哪裡還吃得到20的滷肉飯啦？」原PO也回覆網友的問題說，店內賣最貴的好像是一碗30元的乾麵。

►我沒有遲到，是時間遲到了！