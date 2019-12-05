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北約峰會宣言未將中國列為「威脅」　華春瑩回應：中國信奉的是天下一家

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▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自中國外交部）

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自中國外交部）

記者林彥臣／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）3日在英國舉行領袖峰會，儘管與會領袖認為中國已經成為「挑戰」之一，但是在最後的宣言中，並未將中國列為威脅。對此中國外交部發言人華春瑩表示，中國信奉的是天下一家，和而不同，倡導的是相互平等，相互尊重。

根據《環球時報》報導，儘管美方竭力遊說施壓歐洲國家將中國定為「威脅」，但北約峰會4日發表的《倫敦宣言》卻並未將中國定位為「威脅」。北約不具名外交官稱，多數歐洲人認為這並不符合自己的國家利益。北約認識到中國是崛起的大國，但不意味著要把中國作為新的敵人。

中國外交部發言人華春瑩5日在外交部例行記者會表示，威脅與否與個頭大小並無必然聯繫，中國的確塊頭很大，影響力在增強，但中國堅持走和平發展道路，中國信奉的是天下一家，和而不同，倡導的是相互平等，相互尊重。中國力量的增長是和平力量的增長，是公平正義力量的增長。

▲高超音速導彈「東風-17」首亮相　飛行中轉換目標「突防利器」。（圖／翻攝央視）

▲中國的新式飛彈數量增加，讓北約必須正視，圖為高超音速導彈「東風-17」。（圖／翻攝央視）

華春瑩表示，中方注意到北約內部很多不希望與中國為敵的客觀理性聲音，事實上，當前世界面臨的最大威脅和挑戰是單邊主義和霸凌行徑，就連美國的盟友都深受其害。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）提到，中國的崛起對成員國都帶來安全上的影響，包括新式長程飛彈、對歐洲的網路攻擊、竊取智慧財產權等等，這都是需要被解決的，「北約並非想要與中國為敵，而是希望分析、平衡中國帶來的挑戰。」

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