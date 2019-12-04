明年G7高峰會在大衛營舉行　川普捨棄自家度假村

▲川普出席倫敦北約峰會。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）3日在倫敦的北大西洋公約組織（NATO）峰會上宣布，下一屆七大工業國集團（G7）將在馬里蘭州的大衛營（Camp David）舉行。大衛營是美國總統的度假地，搭乘直升機從白宮出發只需要30分鐘，經常作為美國總統與其他國家領導人之間正式或非正式的會談地點。

明年6月的G7峰會將由美國舉辦，川普原本選定在佛州邁阿密的川普國家多羅高爾夫俱樂部（Trump National Doral Golf Club）舉行，卻遭到批評。許多人認為川普想利用明年G7圖利家族事業，才會選定在自家度假村，就連共和黨員也反對，川普後來撤銷了這個決定。

▲川普宣佈明年的G7在大衛營舉行。（圖／達志影像／美聯社）

川普遺憾的表示，原本是要讓高峰會免費使用，並不需要利用峰會來推廣自己的事業。其實川普在10月份時就暗示可能會在大衛營舉行G7峰會，前總統歐巴馬也曾在大衛營舉辦2012年的G8峰會。

大衛營從小羅斯福總統開始就成為美國總統的度假地，川普則主要把它當為聚會場所。最近一次的聚會，是川普在某個週末召集共和黨國會議員，討論彈劾調查相關策略。