土地公婆夢中慈祥笑！屬蛇妹隔天冒靈感　理舊衣「翻出一疊新百鈔」超驚喜

▲原PO夢到土地公婆慈祥微笑。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

民間習俗相信夢到蛇要去拜土地公，一名女網友就在臉書《爆廢公社》表示，「前幾天夢到金黃色的蛇，想說每次偶爾都會夢到，就懶的（得）去廟給土地公燒錢」，沒想到後來竟然夢見神明，不僅是頭一次經驗，而且一次就夢到「整尊兩個神明」，對象則是土地公跟土地婆。

原PO表示，當時兩尊神就浮現在夢中，「兩尊沒有任何手勢跟任何言語，只有微笑」，慈祥溫暖的笑容、和藹可親地眼神讓她印象深刻，土地公婆也一直微笑著。夢中的原PO接著突然用手去摸口袋，發現有一個50塊，「拿起來好閃亮如同黃金般閃耀。」

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這時，女網友就把50塊給了土地公，兩尊神明也漸漸離她慢慢遠去，「但慈祥溫暖的微笑逐漸慢慢模糊遠去，醒來好像真的夢情節土地公就在我房間。」夢到土地公婆後，原PO還真的遇到神奇的事情。

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▲原PO隔天就在舊外套翻到錢。（圖／翻攝自爆廢公社）

「#直到今天下午不知道哪來的靈感想去整理放了兩年堆積如山的衣物」、「#因為我真的死不會去整理那些黑色塑膠袋衣物好幾大團好幾包」，並說本來已經打算要把衣物拖去回收。結果她在舊衣服中發現一件發臭已久的外套，摸了摸後覺得好像有些許厚度，便把口袋拉鍊拉開，「是紅包袋，我看了裡面，是好多全新的100元新台幣。」

原PO說她沒有實際算有多少錢，「我是一個偶爾都會夢到蛇的，爸爸說土地公在跟妳要錢啦！」她於是就去問土地公「是不是要我燒錢給您？」沒想到還真的擲到三個聖杯而且是只要夢到蛇，就要去廟燒給土地公。最後也用hashtag笑呼「#我屬蛇的關係嗎」、「#有誰夢到土地公或是蛇」、「#夢到蛇跟土地公要簽多少呢？」

看到貼文後，網友紛紛留言討論，「土地公都知道我窮到吃土，從沒找過我」、「我之前每個月夢4-5次蛇，那時自己創業，真的業績滿好的」、「去拜！順便拿著這把鈔票，添個香油錢！土地公或許會給你小小的小確幸哦」、「我夢過～我也是屬蛇～之後就常拜土地公了。」

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