店家控foodpanda逾期撥款　霸氣解約po文：飲料升級、雞排打折

▲外送員每天在路上趴趴走搶單。（圖／ETtoay資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

熊貓外送(foodpanda)，陸續傳出有合作店家解約，以及外送員的出走潮，彰化地區有合作的店家指控沒有如期撥款，公司處理態度也不夠積極，讓店家決定與熊貓外送走上解約一途，還在門口寫上「慶祝解約熊貓，飲料直接升級大杯」，沒有熊貓外送加持下，生意一樣強強滾，每天早早完售一空。

彰化地區有雞排店9月27日在臉書「由於熊貓外送公司沒有按照合約上幾號該發放佣金的問題所以造成本店很大的困擾，而公司業務員也不積極處理(欠費)的問題所以今天與熊貓外送解約！今天開始本店沒有熊貓外送服務，造成不便之處不好意思」，當天也推出大打折買10片雞排一律9折，受到買家的歡迎，很快便銷售一空。

▲彰化雞排店與熊貓外送解約。（圖／翻攝自雞排店）

目前彰化地區在彰化市及員林市與foodpanda、Uber Eats外送平台業者配合的就超過400家品飲料食品等商店，其中有經營早餐店的老闆就說，雖然小本經營，與外送平台配合後，「打開知名度」，生意也漸漸變好了，現在反而面臨人手不足的窘境，至於欠佣金一事，倒是還沒有碰過。

1名中年的熊貓的外送員亦透露心聲說，當初因為看好熊貓外送的機動性，清晨5點不到便出門開始搶單，但最近有太多年輕人加入外送行列，只好再身兼他職，才能有比較多的收入養家。

對此，foodpanda公關人員3日回應，目前已知有台中的店家反映，尚未聽說有彰化店家，如果店家對於撥款有所疑義，可以循內部管道，如電話、電郵或line反映，公司一定會儘快處理，foodpanda 重視合作店家的權益，對於付款流程也相當嚴謹與重視。已主動與該店家連繫上，釐清所有資訊並確認款項順利入帳。

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外送員全台趴趴走，然而日前卻發生外送到通緝犯住處的特殊情況。（示意圖／記者林敬旻攝）